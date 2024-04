L’expert en risques financiers Mourad Hattab, a proposé d’établir un plan exhaustif et clair pour assurer le financement des entreprises communautaires et nouer des partenariats permettant de valoriser les expériences. L’approche exigée pour le développement des entreprises communautaires,vise à promouvoir une action commune pour créer des entreprises prometteuses, à travers la mise en place des unités spécialisées au niveau de toutes les institutions financières, notamment à caractère public, a fait savoir Mourad Hattab dans une déclaration à l’agence TAP, quelques jours après que le ministère de l’Emploi a annoncé que ses services ont atteint les dernières étapes de la préparation d’un guide des sociétés communautaires.

Ces unités spécialisées visent à atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs axés principalement sur le développement de bases de données pour analyser le paysage actuel des entreprises communautaires, identifier leurs besoins et cerner les problèmes confrontés afin de les surmonter, a noté Hattab.

Ce processus impose l’examen de tous les obstacles rencontrés par les entreprises communautaires créées, a-t-il dit. Il a à cet égard souligné l’importance de fournir un accompagnement et une assistance pour la préparation des plans d’affaires, la planification stratégique, la formation et l’orientation à travers l’organisation des workshops et des cycles de perfectionnement dans le domaine de la gouvernance des entreprises dans des contextes simplifiés qui sont essentiels pour l’encadrement des nouveaux promoteurs.

Il a insisté, par la même occasion, sur la nécessité d’asseoir une plateforme médiatique spécialisée qui fournit des ressources, des guides, des listes de documents, et des études de cas pour soutenir les entrepreneurs dans le secteur des entreprises communautaires.

Il a également évoqué la mise en place d’une base de données complète de ces entreprises, comprenant notamment les mécanismes de financement disponibles, et des success-stories pour promouvoir la coopération et l’apprentissage mutuel entre les promoteurs.

Le chef de l’Etat, Kais Saïed, a souligné à maintes fois la nécessité de soutenir l’économie sociale. Le gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’Emploi, soutenu par des bailleurs de fonds, s’est fixé un objectif de créer 100 entreprises communautaires en 2024 avec les lignes de financement nécessaire à cette fin, sachant que les fonds alloués sont d’environ 36 millions de dinars.