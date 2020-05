La Chambre syndicale nationale des Grandes surfaces commerciales appelle à la réouverture immédiate de quatre hypermarchés en Tunisie. Dans un communiqué publié mardi 12 mai, elle se dit “surprise” de ne pas étendre la décision du 9 mai dernier à la reprise de l’activité de commerce (petits et moyens centres commerciaux) à Carrefour, GEANT, Azur City, Mall of Sousse, estimant qu’il n’y a plus de motifs pour poursuivre leur fermeture.

Selon la Chambre, tous les moyens de protection sanitaire nécessaires des employés et clients sont garantis.

Elle appelle, par ailleurs, le ministère du Commerce à revoir sa décision pour assurer la pérennité de ces entreprises et préserver les emplois, saluant au passage la décision de reprise de certaines activités, à partir de 11 mai 2020.