Longtemps sans grand complexe commercial, Sfax ne resterait plus dans cette condition.

Nous apprenons que la capitale du sud serait sur le point de devenir la destination du shopping du sud et du centre du pays avec l’ouverture imminente de deux grands malls.

Selon nos informations, les travaux de construction de “Sfax Mall“ (Groupe Chaabane) et “Mall of Sfax“ (groupe UTIC) et groupe INDIGO (famille Ben Salem) vont incessamment s’achever.

Le premier est situé en plein centre-ville de Sfax, alors que le second est situé sur le principal axe routier de cette même ville.

« Mall of Sfax » constituerait même le plus grand espace familial et de loisirs en Afrique, avec une surface commerciale de 5 000 mètres carrés répondant aux standards internationaux, avec un hypermarché Carrefour de 7 000 m², une galerie marchande de 130 enseignes internationales et nationales, mais aussi, pour la première fois, des marques 100% sfaxiennes, ainsi qu’une vingtaine de restaurants et une dizaine de salles de cinémas.