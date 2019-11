Dans le cadre de son projet d’expansion et de développement en Tunisie, le groupe Fnac Darty, en partenariat avec la société ManageTech, annonce l’ouverture, vendredi 22 novembre 2019, de deux nouveaux magasins Fnac et Darty au sein du centre commercial Mall of Sousse.

Edifiés sur une superficie globale de plus de 1 500 m², ces deux magasins proposeront une offre de biens culturels, de loisirs, de produits technologiques et d’électroménagers.

Avec une superficie globale de près de 800 m², le magasin Fnac Sousse dédie un premier espace conséquent au livre, présentant un choix éditorial de près de 25.000 titres en arabe, en français et en anglais (littérature, bande dessinée, ouvrages spécialisés, livres d’art…), aux côtés d’une place de choix réservée à l’édition tunisienne, constituant ainsi la plus grande offre culturelle de la zone du Sahel. L’objectif : contribuer au rayonnement de la culture sous toutes ses formes.

La deuxième moitié du magasin Fnac présentera une offre de produits high-tech innovants (informatique, téléphonie, son, vidéo, et image…) ainsi que des jeux-jouets, de la papeterie, ou encore des objets connectés.

Par ailleurs, un service de billetterie sera mis en place pour permettre de réserver, d’acheter ou de retirer des billets pour les spectacles culturels, les festivals et les événements exceptionnels.

Un espace Forum est également prévu afin d’héberger les animations et événements culturels, y compris les dédicaces d’auteurs, débats culturels, etc.

Le magasin Darty, quant à lui, proposera sur près de 700 m², tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia et téléphonie, dont plusieurs marques en exclusivité. Son design se caractérise par un merchandising performant et innovant.

Dans ce cadre, les clients pourront être accompagnés par les équipes du magasin dotées d’une formation technique sur-mesure, leur garantissant une véritable expérience client et des conseils de premier plan à l’occasion de la découverte des produits et services proposés.

Grâce à l’expertise et au savoir-faire de ses équipes, véritables marqueurs de l’enseigne Darty, le service après-vente et le suivi proposés à la clientèle occuperont ici une place centrale.