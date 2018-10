À une semaine de la clôture des inscriptions, Futurallia TUNISIA 2018 compte déjà 49 chefs de délégation de 34 pays confirmés.

La 22ème édition du forum d’affaires international, organisé par CONECT International, se tiendra du 14 au 16 novembre à l’hôtel Laico-Tunis.

Près de 600 entrepreneurs et plus de 8.000 rencontres B2B pour conclure des opportunités de partenariats et de coopérations dans environ 40 secteurs avec notamment une emphase sur les secteurs porteurs.

Les inscriptions au Forum Futurallia Tunisia 2018 se poursuivront jusqu’au 15 octobre. Ce forum prévoit l’enregistrement d’un record en matière des participants parmi les experts, les hommes d’affaires et les représentants d’institutions africains et internationaux.

Pour encourager davantage les jeunes entrepreneurs à s’internationaliser, à avoir un accès au marché extérieur, un «Startup Village» sera organisé en collaboration avec Smart Tunisia, Novation City, Technopole de Sfax, Technopole el Ghazela, Tunisian Startups, CONECT INTECH, Biatlabs, sera à la disposition des startupers les plus prometteuses afin de mieux valoriser leurs projets

Un «espace d’exposition» offrira aux participants la possibilité de présenter leurs entreprises. L’Instance générale de partenariat public-privé (IGPP) sera également présente à Futurallia Tunisia 2018. Elle présentera 33 projets qui intègrent des secteurs vitaux à l’instar du transport, de la logistique, de l’énergie, eau et environnement, de la technologie de la communication et de l’information, de l’infrastructure et développement urbain dans plusieurs gouvernorats du pays.

Un « espace International » a été réservé aux présidents des délégations d’entreprises étrangères. Un autre espace « experts dans les services aux entreprises » est prévu dans le cadre du programme du Forum. Les bailleurs de fonds et les sponsors du forum auront à leur tour leurs espaces.

Futurallia, le forum économique multisectoriel reconnu à l’international pour l’organisation de rencontres B2B fructueuses est l’opportunité pour le renforcement de l’image de la Tunisie en tant que site d’investissement grâce à son ouverture sur les différents marchés internationaux.

Futurallia Tunisia 2018 — Liste des pays à ce jour :

Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Chine, Egypte, Espagne, France, Guinée, Inde, Irak, Iran, Italie, Jordanie, Koweït, Libye, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Qatar, Roumanie, Syrie, Sénégal, Tchad, Tunisie, Togo, Turquie, UK et USA.