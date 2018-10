Le président français Emmanuel Macron a, depuis la tribune du Sommet de la Francophonie, déclaré son soutien total à la Tunisie pour le combat qu’elle mène contre le terrorisme et appelé le président Caïd Essebsi à ne rien céder dans ce combat.

Il a salué le courage de Caïd Essebsi qui, a-t-il, “alors que nous vivons la montée de l’obscurantisme, s’est dressé avec courage et a pris des textes fondamentaux pour le droit des femmes”.

Caid Essebsi participe au Sommet de la Francophonie, en Arménie, les 11 et 12 octobre. Ce XVIIe Sommet se déroulera à Erevan, dans la capitale arménienne, et réunira 84 Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la francophonie.

Le sommet est placé sous le thème “Vivre ensemble, respecter la solidarité, les valeurs humanitaires et la diversité comme fondement de la paix et de la prospérité dans l’espace francophone “.

A noter que la Tunisie abritera le XVIIIème Sommet de la Francophonie en 2020 qui coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire de la francophonie.

La décision d’attribuer à la Tunisie l’organisation du Sommet de 2020 avait été prise pendant la 16e session à Antananarivo (Madagascar).

Le Sommet de 2020 coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la francophonie, une organisation fondée par le président Habib Bourguiba, ses homologues sénégalais Léopold Sédar Senghor, nigérien, Hamani Diori, et le Prince Norodom Sihanouk du Cambodge.

A l’ordre du jour du Sommet d’Erevan, figure notamment l’élection du secrétaire général de la Francophonie. Deux femmes sont candidates à la direction de l’OIF: la secrétaire générale sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, et la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Cette dernière a reçu le soutien du président français Emmanuel Macron, désireux de voir la direction revenir pour la première fois à une représentante du continent africain.

Le nouveau secrétaire général sera donc connu à l’issue du Sommet d’Erevan.

A l’occasion du Sommet, la capitale arménienne abritera, un village francophone dans lequel les pays participant au Sommet ainsi que les partenaires et les agences de l’Organisation internationale de la Francophonie. Ils auront l’occasion de démontrer toute la diversité culturelle et linguistique de leurs pays. L’artisanat, le tourisme, l’art, la culture ainsi que la cuisine nationale y seront présentés.

En marge du XVIIe sommet de la francophonie, se tiendra un forum économique francophone.