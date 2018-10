IFC (Société Financière Internationale) du Groupe de la Banque mondiale a signé, mardi 9 octobre à Tunis, une convention de prêt subordonné de 40 millions d’euros avec Attijari bank Tunisie, l’une des plus importantes banques privées de la place et filiale du groupe Attijariwafa bank. Le but est de renforcer ses fonds propres et d’accroître ses capacités à appuyer les PME opérant dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce premier prêt d’IFC accordé à Attijari bank Tunisie lui permettra de renforcer le volume des financements à long terme pour accompagner les projets PME/PMI pour une nouvelle économie soucieuse de l’environnement, prenant en compte l’équilibre climatique et les pénuries écologiques et assurant un mieux-être humain dans une optique inventive et pérenne grâce à l’optimisation des coûts et des montages innovants.

Attijari bank est pionnier dans le développement des produits financiers verts. Grâce au prêt accordé par l’IFC, elle participera efficacement à la transition énergétique en Tunisie, et confortera son positionnement avant-gardiste dans le développement de la finance verte et des investissements écologiques.

Les prêts verts accordés aux entrepreneurs ont servi à investir dans les unités photovoltaïques, les usines de traitement des déchets et les projets d’efficacité énergétique. L’usage des énergies renouvelables et leur développement permettra à un pays à faible ressources fossiles de réduire sa facture énergétique.

Dans le contexte économique actuel, le renforcement de la force de frappe financière des institutions bancaires privées incitera les entreprises nationales à s’attaquer à l’économie verte et à consolider leurs activités dans le secteur des énergies renouvelables sans oublier la création de nouveaux postes d’emplois.

«Grâce aux nouveaux fonds alloués par IFC et notre connaissance des besoins des entreprises, nos actions pourront porter sur le conseil en matière de financement dans les projets des énergies durables et aider les PME locales à mieux et plus se développer», a déclaré Hicham SEFFA, le directeur général d’Attijari bank Tunisie.

«Le marché tunisien du financement de l’énergie durable est naissant mais son potentiel est important», a pour sa part déclaré Kudret AKGUN, responsable de l’IFC en charge des institutions financières de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. «IFC s’est engagée à soutenir les institutions financières privées qui contribuent au développement des activités de leurs clients dans le respect des équilibres écologiques et la préservation de la planète favorisant ainsi une croissance inclusive et durable».

IFC et Attijari bank Tunisie ont initié leur partenariat en 2017 à travers un projet de conseil sur le potentiel de la digitalisation des services et la création de nouveaux produits.

Le financement d’IFC à Attijari bank témoigne de son engagement à soutenir les investissements transfrontaliers des institutions financières pour aider à leur essor et promouvoir la région et l’inclusion financière.

A.B.A + communiqué

À propos d’IFC

IFC (Société financière internationale), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus importante institution internationale d’aide au développement au service du secteur privé dans les pays émergents. Elle collabore avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les zones les plus sensibles de la planète. Au titre de l’exercice 2018, les financements à long terme d’IFC dans les pays en développement ont atteint plus de 23 milliards de dollars et ont permis de mobiliser les capacités du secteur privé pour contribuer à mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Pour plus d’informations : www.ifc.org

Attijari bank Tunisie est une banque universelle. Elle est fortement présente sur l’ensemble des segments de marché : Particuliers, Professionnels et Entreprises. Premier réseau bancaire en Tunisie (207 agences à travers le pays), elle fournit des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients. Attijari bank opère aussi dans d’autres domaines financiers : Marché des capitaux, intermédiation boursière, gestion d’actifs, services bancaires à l’international, trésorerie, conseil, leasing et assurance vie.

Attijari bank Tunisie fait partie du Groupe Attijariwafa bank, le premier groupe bancaire et financier dans le Maghreb et l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et acteur de référence de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale). Il opère dans 26 pays en Afrique, Europe et Asie, et compte plus de 9,1 millions de clients. Pour plus d’informations www.attijaribank.com.tn