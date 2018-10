Le premier concours national des solutions TIC appliquées à l’agriculture ” Green’TIC ” sera organisé en marge de la 13ème édition du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie “SIAT 2018” qui se tiendra, du 10 au 13 octobre 2018.

Ce concours, organisé à l’initiative de l’APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles) concernera les jeunes chercheurs, les start up, les détenteurs de nouvelles technologies et tout candidat disposant d’un projet TIC dans le secteur agricole, a déclaré, jeudi, le PDG de l’APIA, Abderrahmen Chafaï, au cours d’une conférence de presse.

Un espace sera aménagé pour l’exposition des projets présentés par les 12 candidats finalistes sélectionnés par une commission composée d’experts du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique et de l’APIA.

Trois prix seront décernés aux meilleurs projets. Le premier d’une valeur de 10 mille dinars, le deuxième 7 mille dinars et le troisième 5 mille dinars. Un quatrième prix (équipements technologiques d’une valeur de 3 mille dinars) sera octroyé suite à un vote sur la page officielle du salon, a précisé le délégué du salon, Mohamed Haj Kacem.

Près de 250 exposants de 12 pays (Italie, France, Turquie, Arabie Saoudite, Espagne, Egypte, Jordanie, Ukraine, Chine, Canada et la Suisse) présenteront leurs solutions technologiques liées au secteur agricole, sur une superficie de 10 mille mètres carrés.

Les pavillons du salon seront consacrés aux produits agricoles, les produits locaux, outre le village des technologies numériques et le pavillon consacré aux jeunes promoteurs.

Au programme du salon, figure une journée de partenariat agricole entre les investisseurs tunisiens et étrangers qui vise à développer le volume des investissements, impulser les relations de coopération dans les secteurs vitaux et tirer profit des expériences étrangères.

Des institutions financières et des structures d’appui prendront part au salon en vue de favoriser la création de projets de partenariat dans les domaines d’agriculture et de la pêche et des services.