“D’ici 2022, la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales (CPSCL) pourra soutenir les municipalités moyennant un budget de 850 millions de dinars, enveloppe qui a été déjà mobilisée”, a souligné, jeudi 4 octobre, Sami Mekki, directeur général de la CPSCL.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa participation à la première édition de la Journée nationale des collectivités locales, Mekki a précisé que ces ressources ont été mobilisées pour aider les municipalités à améliorer leur rendement et garantir un meilleur cadre de vie dans toutes les communes.

De son côté, Tony VERHEIJEN, responsable des opérations pour la Tunisie à la Banque mondiale (BM), a fait savoir que la BM a réservé un budget de 430 millions de dollars à la Tunisie dans le cadre du programme de gouvernance local qui s’étale sur une période de 5 ans et a démarré en 2016.

“Ce programme performant met à la disposition des municipalités, à travers la CPSCL, des ressources additionnels pour l’éclairage public, la reconstruction des routes locales et autres projets locaux”, a-t-il indiqué.

Il a ,en outre, fait remarquer que les municipalités bénéficient également d’un programme de renforcement des capacités et d’un appui technique aux conseillers locaux.

“Pour réaliser le développement économique de la Tunisie, il faut appuyer l’initiative locale pour faire sortir les opportunités qui ne sont pas encore valorisées”, a-t-il dit.

Le responsable à la banque mondiale a ajouté que son institution financière s’engage également à mobiliser un montant de 400 millions de dollars qui sera dédié à des programmes spécifiquement pour des régions de l’intérieur du pays et qui seront mis en œuvre par les CRDA et autres structures locales pour le renforcement de la chaîne de valeurs , le renforcement du système d’irrigation, l’inclusion économique des jeunes et l’exploitation économique et la gestion durable des forêts et des ressources naturelles.

Pour sa part, El Kebir ALAOUI, représentant-résident adjoint en Tunisie du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a souligné l’appui du PNUD à la Tunisie dans le domaine de la bonne gouvernance au niveau national et au niveau des stratégies de la lutte contre la corruption et au niveau de la décentralisation mais dans bien d’autres secteurs comme l’accès à la justice, la création d’emplois et la police de proximité.

“Tout ce travail n’aura de sens d’agir qu’à travers la décentralisation qui nécessite, outre la mobilisation des moyens, la mobilisation des compétences humaines”, a-t-il dit, rappelant que certaines municipalités disposent des moyens financiers nécessaires mais ne maîtrisent pas leur gestion.

“Il faut commencer par les priorités et s’adresser aux citoyens pour les associer dans la recherche des solutions et la réalisation des projets”, a-t-il indiqué.

L’intervenant a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que le PNUD projette de mettre en œuvre prochainement un nouveau programme qui aurait une approche intégrée de la planification jusqu’à l’action notamment en agissant sur la priorité de la création d’emplois pour valoriser le rôle de la municipalité dans la création de richesse notamment pour la région du sud avec l’appui de la Norvège moyennant un budget estimé à 4 ou 5 millions de dollars.

A noter que la Journée nationale des Collectivités Locales a été l’occasion de débattre des grandes réformes dans le domaine de la gestion municipale et de la gouvernance locale, de célébrer les efforts et réussites des communes et de leurs partenaires afin de sensibiliser le grand public aux nouvelles approches de gouvernance locale.

Ce premier rendez-vous entièrement dédié aux Collectivités Locales a permis un partage d’expériences et des rencontres BtoB entre Communes, entre Communes et Bailleurs de Fonds et également entre Communes et représentants du secteur privé.