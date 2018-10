Mardi 2 octobre 2018, à la conférence sur la promotion du dialogue social dans les pays sud-méditerranéens “SOLID-South Mediterranean Social Dialogue”, organisée à Marrakech (Maroc), Nourredine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a déclaré que ce programme, qui s’étend sur trois ans (2016/2018), a été lancé dans le contexte des bouleversements sociaux et des grandes mutations qui ont eu lieu dans la région du Sud de la Méditerranée.

Taboubi rappelle que les pays de la région se sont mobilisés pour dénoncer les modèles de développement défaillants qui ont conduit à la prolifération de l’extrémisme et du terrorisme ainsi qu’à la propagation des crises économiques, à l’expansion de l’économie informelle, à l’augmentation du chômage, à la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs et à l’absence de justice sociale dans ces pays.

Il a souligné que l’UGTT est fermement convaincue de l’importance du dialogue social dans l’instauration des fondements de l’Etat de droit, des institutions et des libertés publiques et individuelles ainsi que dans la consécration de la transparence et de la préservation de la paix et de la stabilité sociale.

Les principes contenus dans le projet SOLID sont en parfaite harmonie avec les orientations de l’UGTT, a-t-il affirmé.

SOLiD est un programme lancé à l’initiative de l’Union arabe des syndicats avec l’appui de l’union européenne. Il vise à promouvoir un dialogue civique et multipartite entre les partenaires sociaux dans les trois pays cibles : la Tunisie, la Jordanie et le Maroc.