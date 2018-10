Les travaux de la première édition de “Afric’Up : Startup Africa Summit” se déroulent les 2 et 3 octobre 2018 en présence de speakers africains, investisseurs, ainsi que 112 startups africaines et internationales…

Plus de 20 pays africains et plus de 1000 participants dont 250 étrangers prennent part à cette première édition d’Afric’Up ayant pour objectif de promouvoir l’innovation, la créativité et les économies digitales nouvelles.