Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu le prix du Leadership qui lui a été décerné par la Fondation Global Hope Coalition pour ses efforts visant à faire réussir le processus de transition démocratique, à renforcer les libertés individuelles et le principe d’égalité et à consacrer le respect de la Constitution.

Le prix lui a été remis ce lundi par Khémaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères lors d’un entretien au Palais de Carthage.

Khémaies Jhinaoui a présenté au chef de l’Etat un exposé sur les principaux résultats de sa participation aux travaux de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il a également informé le chef de l’Etat de la teneur des entretiens qu’il a eus avec les chefs de délégation, notamment afin de mobiliser le soutien international à l’élection de la Tunisie membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Selon Khémaies Jhinaoui, l’entretien a permis, en outre, de passer en revue les derniers développements sur la scène libyenne et les résultats de la réunion de haut niveau sur la Libye, tenue le 24 septembre dernier, en marge de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU, avec la participation de plusieurs ministres des Affaires étrangères de la région. Le rôle de la Tunisie dans l’impulsion du processus politique a été évoqué à cette occasion, indique la même source.

Sur un autre plan, l’entretien a été l’occasion d’évoquer la participation du président de la République au XVIIe Sommet de l’Organisation internationale de la francophonie prévu les 11 et 12 octobre à Erevan en Arménie dans la perspective du prochain Sommet en 2020, dont la présidence sera assurée par la Tunisie et qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la Francophonie.

Rappelons que la Fondation Global Hope Coalition a décerné le prix du Leadership au président de la République Béji Caïd Essebsi pour ses efforts visant à consacrer les principes démocratiques et à renforcer les droits de l’homme et la culture de la paix. Le prix a été remis jeudi dernier au ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui à New York.

Le prix de la Fondation Global Hope Coalition a été également remis au président du Niger, au chef du gouvernement grec et au Premier ministre du Bengladesh.

La Fondation a, aussi, rendu hommage à des personnalités actives dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme et qui prônent la tolérance dont la présidente de la Commission des libertés individuelle et de l’égalité Bochra Ben Haj Hmida.