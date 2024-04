Dans le cadre du soutien à l’échange culturel et vu l’importance du rôle de la diplomatie culturelle comme étant l’un des piliers de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a reçu mercredi l’écrivain et professeur italo-tunisien à l’Université de Manouba, Alfonso Campisi, qui a présenté son dernier ouvrage intitulé «Paroles et images d’une histoire mineure : l’immigration sicilienne en Tunisie entre le XIXe et le XXe siècles», informe un communiqué du ministère.

Nabil Ammar a souligné lors de cette rencontre la profondeur et la solidité des relations culturelles entre la Tunisie et l’Italie, en affirmant que l’interconnexion des deux cultures est intéressante à plus d’un titre, ajoute le communiqué. Il a expliqué que la Tunisie, avec son patrimoine culturel, linguistique et religieux, ne souffre d’aucun complexe mais serait plutôt ouverte sur les peuples et les cultures d’Europe, en particulier l’Italie, qu’elle considère comme l’un de ses plus proches partenaires, en raison des affinités culturelles qui les unissent.

De son côté, l’écrivain et universitaire italo-tunisien a exprimé sa satisfaction de cette rencontre et a souligné que la Tunisie occupe pour lui une place particulière. Il a dans ce sens évoqué l’émigration de sa famille de la Sicile vers la Tunisie depuis 1830 et la cohabitation pacifique entre les Siciliens et les Tunisiens, qui est à l’origine de relations culturelles et sociales solides, citant le cas d’un membre de sa famille contraint de quitter la Tunisie, en 1943, pour soutenir la lutte des Tunisiens contre le colonisateur français.

Il a, d’autre part, indiqué qu’il continuera ses recherches et ses écrits pour promouvoir la Tunisie et les valeurs auxquelles le peuple tunisien est attaché, dont entre autres son ouverture et son respect envers toutes les cultures et religions, tout en étant imprégné d’un islam ouvert et tolérant. Alfonso Campisi a en outre ajouté qu’il s’emploie à garantir l’égalité entre les étudiants tunisiens et italiens dans le cadre des programmes d’échange scientifique.

D’autre part, il a exprimé sa volonté de participer à l’événement à caractère culturel que le ministère organise dans le cadre de la présidence de la Tunisie de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Il est à noter que le livre «Paroles et images d’une histoire mineure : l’immigration sicilienne en Tunisie entre le XIXe et le XXe siècles» qui vient de paraître aux Editions Arabesques a été présenté dans le cadre du programme culturel “L’âme méditerranéenne” de l’Italie, invitée d’honneur de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 19-28 avril 2024).