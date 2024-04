La Tunisie connaîtra ce jeudi 25 avril un temps contrasté entre le nord et le reste du pays. Le ciel sera nuageux par moments dans le nord, tandis que le soleil brillera sur le reste des régions. Les températures maximales atteindront des valeurs comprises entre 20 et 26 degrés Celsius, et descendront jusqu’à 18 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera du sud de manière faible à modérée, se renforçant progressivement près des côtes et sur les hauteurs. La mer sera généralement moutonneuse à très agitée, et agitée au Golfe de Gabès et sur les côtes est.

En résumé :