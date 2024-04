La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) mobilisera un investissement de l’ordre de 266 millions d’euros pour réaliser le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED), a indiqué le Directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie Belhassan Chiboub.

Cet investissement qui concerne la partie relative à la Tunisie porte sur l’étalement d’un câble électrique sous-marin sur 100 km, d’un coût de 125 millions d’euros, ainsi que sur la construction d’une station électrique dans la région Mlaabi à Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), d’un coût de 141 millions d’euros.

Intervenant lors d’une journée d’étude organisée, mercredi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et consacrée à la présentation de ce projet, Chiboub a ajouté que la STEG mobilisera des investissements additionnels d’une valeur de 120 millions de dollars, pour renforcer le réseau national d’’électricité, lequel (réseau) sera raccordé au projet ELMED.

Concrètement, il s’agit de renforcer la ligne du transport central entre le Nord et le Sud, en vue d’exporter l’électricité, à partir des énergies renouvelables produites dans le Sud, ainsi que son transfert au Nord-est de la Tunisie.

Pour ce faire, des lignes aériennes à haute tension Skhira /Kondar (197 km) et Bouficha / Sousse (6,5 km) seront créées, ainsi que des stations classiques et des échangeurs électriques seront réalisés dans ces régions.

Le coût total du projet ELMED est estimé à près de 840 millions d’euros, selon Chiboub, dont 307 millions d’euros seront fournis par l’Union européenne (UE) sous forme de subventions et près de 533 millions d’euros qui seront partagés, à part égale entre la STEG et la société italienne de réseau électrique Terna.

Le projet consiste en une interconnexion en courant continu à travers un câble électrique sous-marin reliera la station de Partanna en Sicile à celle de Mlaabi sur une longueur totale d’environ 220 kilomètres (dont environ 200 km en câble sous-marin), avec une capacité de 600 mégawatts (MW).

Le câble sera la propriété de la STEG et Terna, les sociétés qui gèrent les réseaux électriques des deux pays.

Les études préliminaires du projet ont été effectuées au cours de la période 2021-2023, dont une partie est financée grâce à un don /crédit de la Banque mondiale (BM) et la 2ème partie est un autofinancement.

Deux contrats de financement ont été signés avec la BM (destiné à la station Menzel Temime) et avec le Fonds Vert pour le Climat (FVC).

Le projet sera également financé par des crédits accordés par des bailleurs de fonds européens ; à savoir la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) , la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque Allemande pour le développement et la reconstruction (KFW).

Le Directeur général chargé des secteurs économiques au ministère de l’Economie et de la planification Mohamed Naceur Braham, a souligné que le projet ELMED revêt une importance stratégique pour la Tunisie et la STEG.

Ce projet contribuera à assurer la sécurité énergétique de la Tunisie avec la diversification des sources d’approvisionnement en électricité, d’autant plus que l’électricité produite à partir des énergies renouvelables sera exportée vers l’Italie, a-t-il encore fait savoir.

Il a considéré que le projet est à même de renforcer la transition énergétique et l’indépendance énergétique de la Tunisie (la moyenne est estimée à 42% à fin février 2023).

Il a précisé que l’interconnexion va renforcer la diversification des sources de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et contribuera à baisser les émissions des gaz à effet de serre, dans la limite de 13,4 millions de tonnes en CO2.