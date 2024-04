L’Ambassade du Japon en Tunisie a annoncé, récemment (fin mars 2024), la subvention de la réalisation en Tunisie de deux projets de centrales solaires d’une puissance globale de 100 mégawatts (MW).

Il s’agit de deux grands projets photovoltaïques de 50 MW chacun, à Sid Bouzid et à Tozeur (sud est de Tunisie) . Les deux projets ont été sélectionnés pour une subvention du ministère japonais de l’Environnement dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC).

Pour rappel, les gouvernements du Japon et de la Tunisie ont signé un protocole d’accord pour le MCC lors de la 8eme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) tenue en Tunisie en été 2022.

Au cours de cette conférence, le Japon a promis des investissements à hauteur de 30 milliards de dollars sur trois ans à l’Afrique autour de trois grands axes de coopération : une accélération de la croissance avec des investissements dans l’économie verte et les starts-ups, une “économie résiliente” avec un soutien à la production de médicaments et vaccins et la sécurité alimentaire et “la paix et la sécurité” en soutenant les médiations et la prévention des conflits,

Face à l’influence croissante de la Chine mais aussi, plus récente, de la Russie sur le continent, le Japon a voulu frapper fort en mobilisant le montant conséquent de 30 milliards de dollars.

ABS