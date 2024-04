La Banque Internationale Arabe de Tunisie – BIAT- a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2024.

La BIAT a clôturé le 1er trimestre de l’année 2024 avec les résultats suivants :

– Un PNB de 367,4MD, en accroissement de 2,8% par rapport à fin mars 2023. La formation de ce PNB est ventilée comme suit :

– Une marge en intérêts de 170,2MD (46,3% du PNB) ;

– Une marge sur commissions de 64,5MD (17,6% du PNB) ;

– Des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement et des opérations financières de 132,6MD (36,1% du PNB).

– Des charges opératoires de 149,0MD, marquant une évolution de 12,1% avec un coefficient d’exploitation de 40,6% contre 37,2% au 31/03/2023.

– Des encours de dépôts de 18.249,5 MD, en accroissement de 8,7% avec une évolution des dépôts à vue et des dépôts d’épargne respectivement de 4,7% et 11,7% ;

– Des encours de crédits nets de 12.185,7MD, en progression de 1,4%