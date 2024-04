Le Groupe chimique tunisien : un nouveau souffle pour l’industrie nationale

La Présidence du Gouvernement et le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie œuvrent à résoudre les problèmes qui bloquent les projets programmés au sein du Groupe chimique tunisien (GCT) et accélérer leur exécution au cours des prochains mois, a annoncé la ministre de l’Industrie, Fatma Chiboub.

Le département de l’industrie se penche notamment sur la résolution de la question du phosphogypse, et ce, en partenariat avec des chercheurs, outre les autorités régionales et la société civile, a fait savoir Chiboub dans une déclaration aux médias en marge d’une visite effectuée, mercredi, aux unités du GCT à Gabes.

L’objectif est de valoriser cette matière au lieu de son déversement en mer, a-t-elle expliqué, précisant que ce projet nécessite des investissements importants.

Au sujet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le secteur de l’industrie, la ministre a mis l’accent sur la nécessité de son développement, ajoutant que cette question reste tributaire de l’amélioration de son activité et de la situation financière.

Au cours de cette visite, Chiboub s’est entretenu avec des cadres de la région qui ont réitéré la nécessité de résoudre les problèmes environnementaux à travers la réalisation des projets permettant la lutte contre la pollution dont la mise en place d’une station de dessalement de l’eau de mer et l’arrêt du déversement du phosphogypse.