Dans le cadre d’une initiative conjointe entre le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger et l’Office national du tourisme, plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie ont pris connaissance, dimanche, de plusieurs composantes du tourisme alternatif et du paysage touristique de Tabarka, Ain Draham, Jendouba et Majaz al-Bab (gouvernorart de Beja). Ils ont, ainsi, été informé, des caractéristiques écologiques de ces régions et de leur potentiel de développement favorable à l’investissement.

La délégation, composée de 86 diplomates représentant 43 pays, a visité plusieurs unités touristiques, installations sportives et parcours touristiques dans les villes de Tabarka, Ain Draham et le barrage de Beni Matir, ainsi qu’un certain nombre de monuments archéologiques, dont le site archéologique de Bulla Regia. Ils ont, en outre, pris connaissance de certains projets innovants réalisés par de jeunes talents, comme la voiture électrique fabriquée par un jeune de la délégation de Ain Draham.

Au programme de la visite, qui a commencé, hier soir, des représentations musicales, des expositions d’artisanat et des plats cuisinés bio.

Le directeur général de l’Office national du tourisme, Helmi Hussein a estimé que cette initiative, la première du genre à laquelle participe une importante délégation de représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie, est une opportunité pour promouvoir le tourisme alternatif et véhiculer des images réelles de la capacité de la région à répondre aux nouveaux besoins des touristes étrangers et locaux. C’est une occasion, également, a-t-il dit, de faire connaître les ressources matérielles et immatérielles dont recèle la région.

Selon les professionnels du secteur, le tourisme dans le gouvernorat de Jendouba, notamment les deux zones touristiques de Tabarka et Ain Draham, reste tributaire de la réouverture de l’aéroport de Tabarka-Ain Draham, de l’aménagement de la route nationale 7 reliant Tunis à Tabarka et la remise en route de la voie ferroviaire reliant les deux villes via Mateur, outre l’appui aux projet de développement en suspens, le développement des infrastructures, la promotion et la diversification des services touristiques et la consolidation du tourisme alternatif.