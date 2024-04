Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, sur sa page officielle, le lancement d’un appel à candidatures pour financer les meilleurs projets ayant une maturation développée et un fort potentiel de valorisation et de transfert des résultats de la recherche vers l’industrie et la société et ce, dans le cadre du mécanisme compétitif de Valorisation des Résultats de la Recherche (VRR).

Les projets proposés sont portés par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et/ou des centres publics de recherche scientifique et pour lesquels des partenaires du milieu économique ont manifesté leurs intérêts.

Ils doivent être présentés dans un cadre de partenariat public-privé et ayant une fin d’exploitation par le monde socioéconomique, souligne le communiqué.

L’appel à projets vise à accompagner les acteurs de la recherche et de l’innovation à une étape critique du processus de la valorisation et du transfert des résultats de la recherche scientifique dans le but de mettre en œuvre des nouvelles solutions technologiques issues de la recherche qui répondent aux besoins et enjeux sociaux et économiques.

Il s’agit également de renforcer la collaboration entre les acteurs de la Recherche-Développement-Innovation dans le processus de valorisation et du transfert, d’accélérer le transfert des innovations (output de la recherche) vers le milieu socioéconomique national, et de soutenir la montée en maturation des résultats de la recherche vers l’exploitation et/ou le transfert de connaissances et des technologies.

L’appel à projet vise aussi à promouvoir l’entrepreneuriat et la création de Start-ups/Spin-off.

Cet appel cible les propositions de projets à fort potentiel d’innovation et d’impact socioéconomique important dans les thématiques de la sécurité alimentaire, sécurité énergétique et énergies renouvelables, sécurité hydrique et eaux , matériaux avancés et durables et l’économie circulaire.

Les dossiers de soumission des projets VRR devraient être envoyés par voie hiérarchique à la Direction Générale de la Valorisation de la Recherche au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avant le 28 juin 2024.