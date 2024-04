La chambre Syndicale Nationale des conseillers à l’export relevant de l’UTICA et le Groupement d’intérêt économique (GIE Tunisie Niger Développement) organisent, du 4 au 9 mai 2024, une mission économique tunisienne à Niamey (Niger), en collaboration avec le ministère du Commerce et de l’industrie du Niger.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le Président de la chambre Syndicale Nationale des conseillers à l’export, Riadh Azaiez a affirmé que plusieurs secteurs d’activités sont concernés par cette mission évoquant, notamment, l’agriculture, l’énergie, les banques, les assurances et les télécoms, l’Industrie pharmaceutique, les agences de voyage, le digital ainsi que l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et les travaux publics.

Pour le responsable, cette mission bien ciblée à pour principal objectif de renforcer les échanges de marchandises et de services entre la Tunisie et le Niger. «Elle pourrait être, aussi, l’occasion de lever les derniers freins à l’implantation de plusieurs investisseurs industriels tunisiens à Niamey », a-t-il fait savoir. Et de poursuivre que cette mission économique vise, essentiellement, à assurer une meilleure présence des produits tunisiens au Niger et des produits nigériens en Tunisie et à favoriser les échanges d’experts entre les deux pays.

Il s’agit, en outre, de favoriser et d’assurer un meilleur accueil d’étudiants dans les écoles supérieures et les centres de formation tunisiens et d’assurer un meilleur partenariat entre les ordres de médecins des deux pays.

Au programme de cette manifestation figurent l’organisation sous le Patronage du Ministre du Commerce et de l’Industrie du Niger, Saidou Asmane, d’un forum économique tuniso-nigérien et des rencontres BtoB.

« Jusqu’à présent, 32 sociétés tunisiennes ont confirmé leur participation à cette mission économique », a précisé Azaiez.

Le Niger qui dispose de plus de 2 000 milliards de m3 d’eau souterraine et de19 millions d’hectares de terres agricoles, ainsi que de vastes zones pastorales, regorge de plusieurs potentialités notamment dans les secteurs de l’Agriculture, de l’Elevage, des Mines, du Pétrole et des énergies.

Sur le plan des échanges commerciaux, le Niger a importé en 2022 depuis la Tunisie pour environ 10,191 Millions de dollars dont les principaux produits sont les pâtes alimentaires, les biscuits, les constructions et ponts, les ouvrages en fer, les instruments de médecine et de chirurgie …

Les exportations du Niger vers la Tunisie se sont élevées de leur part à 31.000 dollars.