L’organisation Global Hope Coalition a décerné le prix du “Leadership” au président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, pour ses efforts visant à consacrer les principes démocratiques et à renforcer les droits de l’Homme et la culture de la paix.

Le prix a été remis, jeudi 27 septembre 2018, au ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, à New York.

Dans une allocution prononcée au nom du président de la République, le ministre a exprimé toute sa considération pour cette distinction qui constitue un message de soutien aux efforts du peuple tunisien pour asseoir les fondements d’une république démocratique basée sur la suprématie de la loi et la protection des droits de l’homme, peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les initiatives du président de la République visant à consolider la place de la femme et à garantir la pleine égalité homme-femme s’inscrit dans le cadre du souci continu de compléter le processus démocratique et d’œuvrer à la protection des droits individuels et des libertés publiques.

Le prix de la Fondation Global Hope Coalition a été également remis au président du Niger, au chef du gouvernement grec et au Premier ministre du Bangladesh.

La fondation a, aussi, rendu hommage à des personnalités actives dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme et qui prônent la tolérance dont la présidente de la Commission des libertés individuelle et de l’égalité (COLIBE), Bochra Ben Haj Hmida.