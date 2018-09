Une formation sur la cartographie des cultures par télédétection, destinée à des compétences qualifiées et des ingénieurs agronomes tunisiens représentant différentes directions du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pèche, a été conduite par la FAO, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2013, pour l’efficience et la productivité de l’eau et sa durabilité.

Un atelier sur le “transfert d’expertise en matière de cartographie des cultures par télédétection”, organisé par la FAO du 25 au 27 septembre courant à Tunis, est l’aboutissement d’une formation développée dans le cadre du projet de l’Agence Suédoise de Coopération Internationale (SIDA). L’objectif de ces formations initiées en avril 2018, jusqu’à septembre 2018, est de doter ces compétences d’un savoir faire indispensable pour la production de données fiables concernant les zones de cultures et leurs étendues.

Pour l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, “le monitoring des terres cultivées est impératif, afin d’estimer la productivité de l’eau et permettre une meilleure gestion de la sécheresse”.

Lors de cet atelier, les travaux de restitution ont permis de discuter des cartes réalisées par les trois groupes de travail de terrain qui ont couvert le Gouvernorat de Jendouba. Ces formations ont permis d’outiller les experts en maîtrise de la cartographie des cultures afin de pouvoir produire, de manière autonome des estimations régulières sur les zones et types de cultures et d’en déduire les pratiques culturales telles que les méthodes d’irrigation.