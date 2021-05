Une solution, E-NUNDATION, qui offre une cartographie prévisionnelle et en temps réel des inondations ainsi qu’une évaluation précise de leurs impacts sur la population, les bâtiments et les infrastructures essentielles, sera bientôt, déployée en Tunisie par Geosapiens, entreprise québécoise spécialisée dans l’analyse et la gestion des risques d’inondation.

La solution sera déployée sur l’oued de Medjerda, dans la région de Bou Salem (Gouvernorat de Jendouba). Il s’agit du plus important cours d’eau en Tunisie et du théâtre de nombreuses inondations.

Il s’agit d’un projet financé par le ministère des relations internationales et de la francophonie du Quebec, dans le cadre de l’Appel à projets numériques Québec-Tunisie 2021, à l’occasion du 18e Sommet de la francophonie prévu à Djerba les 20 et 21 novembre prochain.

La solution web E-NUNDATION est un outil d’aide à la décision, d’une grande utilité pour les gestionnaires de crise qui, grâce à une information précise et à jour, peuvent mieux prévenir les risques et optimiser leurs interventions, indique l’entreprise québécoise.

“?Je suis très heureux et fier de la concrétisation de ce projet d’exportation de notre produit à l’international, qui contribuera à la mise en place de solutions concrètes pour faire face aux inondations. Nous avons hâte d’entamer cette collaboration qui s’annonce très enrichissante “, souligne Hachem Agili, président-directeur général de Geosapiens, lui-même originaire de Tunisie.

Pour mener à bien ce projet, Geosapiens va travailler de concert avec des partenaires tunisiens, dont l’Université de Carthage à travers deux de ses trente-cinq établissements, l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) et l’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com).

Ceux-ci auront pour mission de faciliter le déploiement et le transfert de la solution aux utilisateurs finaux.

” Cette collaboration est une belle occasion pour développer une nouvelle vision de la gestion du risque d’inondation en Tunisie. Nous pourrons non seulement nous préparer efficacement à gérer les crises à venir, mais aussi sensibiliser les décideurs et les populations vulnérables en utilisant les technologies géospatiales comme un vecteur de communication pédagogique et opérationnel “, souligne Zohra Lili Chabaane, professeure à l’INAT et coordonnatrice du projet en Tunisie.

Selon Riadh Abdelfattah, professeur et responsable de l’équipe du projet à Sup’Com, “ce projet permettra de fédérer des compétences diversifiées en physique du signal, en sciences spatiales et sciences hydrologiques. Il proposera une solution innovante pour les systèmes de surveillance des inondations en utilisant des données satellite radar de très haute résolution pour l’observation de la terre “.

Geosapiens est une entreprise québécoise spécialisée dans l’analyse et la gestion des risques d’inondation.

Elle poursuit la mission de contribuer à augmenter la résilience de la société face aux risques climatiques, grâce à des solutions technologiques basées sur les données géospatiales.

L’entreprise œuvre à doter la population ainsi que les organisations publiques et privées d’outils d’aide à la décision fiables et intuitifs, leur permettant de mieux connaître, prévenir et gérer ces risques.