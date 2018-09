Au total, 592.000 touristes français ont visité la Tunisie jusqu’au 20 septembre 2018, enregistrant ainsi une croissance de 37% du marché français entre janvier et le 20 septembre 2018″ par rapport à la même période de 2017. C’est le chiffre récemment annoncé le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (Ontt), Néji Ben Othmane, lors de la 40ème édition du salon du tourisme “Iftm Top Resa”, qui se tient du 25 au 28 septembre à Paris.

Il a précisé que le total des touristes ayant séjourné en Tunisie au cours de la période précitée s’est élevé à plus de 6 millions, soit une croissance de 17% par rapport à la même période de l’année 2017.

Le Dg de l’ONTT a ajouté que les marchés européens ont enregistré une croissance de 46%, dont une évolution de 60% sur le marché allemand et 100% au niveau du marché belge.

Ben Othmane souligne que les recettes touristiques ont enregistré une évolution de 48% de janvier jusqu’au 10 septembre, soit l’équivalent de 2,818 milliards de dinars (environ 925 millions d’euros), ce qui représente une croissance de 28% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Concernant les objectifs pour la prochaine saison touristique sur le marché français, le directeur général de l’ONTT assure que son office mise sur 800 à 900.000 touristes français “.

Pour le représentant de l’ONTT en France, Sami Gharbi, “2018 est l’une des meilleures depuis de nombreuses années”. Il annonce “une progression du tourisme d’affaires et des longs séjours des seniors qui consolideront davantage les résultats à la fin de l’année”.

Pour ce faire, une nouvelle campagne de communication basée sur l’affichage urbain en Ile-de-France et les villes de départ a démarré en septembre et se poursuivra jusqu’au mois de novembre, pour et reprendra au début de janvier 2019.

L’ONTT a dressé un stand de 104 mètres carrés pour permettre à presque 200 professionnels de tourisme tunisien, qui participent à la 40ème édition du salon Iftm Top Resa, de conclure des affaires et de se positionner davantage sur le marché français.

Iftm Top Resa est un rendez-vous annuel des professionnels internationaux du tourisme. Ce salon BtoB réunit 32 480 professionnels de différents secteurs qui viennent à la rencontre des 1680 marques exposantes dont, offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, entreprises technologiques et start-up.