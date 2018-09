La Bourse de Tunis a clôturé la séance de Lundi, 24 septembre 2018, dans un territoire positif, où le Tunindex progresse de 0.35%, à 7.842.61 points, dans un faible volume d’affaire de 1.599 MTND.

Le titre SFBT s’est tenu inchangé à 23.50 TND dans un volume d’échanges de 0.331 MTND.

A la hausse Le titre DELICE HOLDING a pris 2.95 % à 16.73 TND , suivi par le titre STAR qui a progressé de 2.83 % à 141.89 TND. le titre GIF FILTER grimpe de 2.52 % clôturant la séance à 1.22 TND .

Dans le vert, le titre BH s’est monnayé à 17.40 TND soit une montée de 2.35%, suivi par le titre SAM qui s’est bonifié de 2.27% finissant la séance à 3.15 TND

Dans le rouge, le titre CIMENTS DE BIZERTE perd 4.44 % à 2.58 TND suivi par les titres UNIMED et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont reculé respectivement de 2.77 % et 2.70% à 8.05 TND et 0.36 TND.

Dans le même sillage, le titre CELLCOM chute de 2.63 % à 1.48 TND, suivi par le titre SOTRAPIL qui a baissé de 2.56% clôturant la séance à 15.20 TND.