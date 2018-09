Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) prévoit l’organisation de 24 actions, au cours du 4ème trimestre de 2018, dont les 2/3 des actions (16/24) programmées, concernent les secteurs textile et agroalimentaire.

Le CEPEX a rappelé sur son site électronique, que l’élaboration de ce programme est basée sur une démarche de concertation entre les différentes parties prenantes aussi bien publiques que privées, tout en adoptant une approche de spécialisation par filières/marchés. Le programme de ce quatrième trimestre advient dans la continuité des réalisations des trois mois précédents en consacrant la concordance de l’offre exportable avec les besoins des marchés extérieurs.

La mouture du programme est le reflet des prétentions du secteur privé et des priorités stratégiques du pays en matière de développement des exportations et sa mise en œuvre fait toujours appel à la conjonction des compétences et mobilise les différents protagonistes de toute nature (Experts du Cepex, Corps diplomatique, consultants locaux et étrangers, institutions et programmes d’appui, agences événementielles…).

Pour le textile, cela s’explique par la mise en œuvre du plan gouvernemental triennal de soutien du secteur au niveau de la promotion et de la communication. Pas moins de huit actions variant entre expositions, missions de prospection, rencontres BtoB, visites on-site et invitations d’acheteurs, figurent au programme des actions promotionnelles et de networking dédié au secteur textile et habillement, où l’Europe s’adjuge la part de lion avec une ouverture sur le marché britannique et une priorisation des filières générant une meilleure plus-value à l’export.

D’autre part, le secteur agroalimentaire continue de bénéficier d’une attention particulière en se partageant le leadership avec le secteur textile quant au nombre d’actions programmées durant la période septembre/décembre, avec une participation aussi remarquable que massive des PME et institutions du secteur au Salon International de l’Alimentation (SIAL) qui se tiendra, du 21 au 25 octobre, à Paris.

Sur le plan géographique, ces actions promotionnelles continuent sur leur lancée africaine pour traduire l’élan national en faveur du développement des exportations sur cette zone et offrir aux PME une large palette d’actions, aussi bien en Tunisie qu’en Afrique, qui couvrent différents aspects de l’accompagnement allant de l’information commerciale au networking en passant par l’assistance technique et logistique.

Il y a lieu de signaler l’introduction, cette année, d’un nouveau levier pour la dynamisation de l’action d’assistance et d’accompagnement des PME enclines à l’internationalisation, en l’occurrence les projets de collaboration avec les partenaires et bailleurs de fonds étrangers qui ont mis à contribution leur expertise et réseaux en faveur de l’établissement de programmes d’assistance spécifiques à l’export.

L’objectif du CEPEX est de permettre aux PME d’augmenter leur visibilité sur les marchés extérieurs et nouer des relations d’affaires avec le gotha mondial du business.