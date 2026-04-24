Des rencontres professionnelles B2B seront organisées le 28 avril à la Maison de l’Exportateur, avec la participation de deux sociétés nigérianes opérant dans le secteur agroalimentaire.

Organisées à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), avec l’appui de son bureau à Abuja, ces rencontres ont pour objectif de dynamiser les échanges commerciaux et de favoriser l’établissement de partenariats durables entre la Tunisie et le Nigéria.

Selon le CEPEX, les produits ciblés dans le cadre de ces rencontres sont l’huile d’olive, les pâtes alimentaires, les produits laitiers et les dattes.

Les entreprises tunisiennes intéressées sont invitées à soumettre leurs candidatures en ligne avant le 27 avril.