Les conditions météorologiques s’annoncent instables sur l’ensemble du pays, avec une dégradation progressive attendue dans l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud. Des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses et de chutes de grêle locales sont prévues.

Ciel variable et évolution orageuse

Le temps sera passagèrement nuageux sur la majorité des régions du pays en début de journée. Cette situation évoluera vers un ciel très nuageux dans l’après-midi, notamment sur les zones intérieures du centre et du sud-ouest. Ces régions seront les plus exposées à des épisodes orageux actifs, accompagnés de précipitations localement soutenues et de chutes de grêle par endroits.

Les services météorologiques signalent également la possibilité d’une activité électrique marquée lors de ces passages orageux.

Vent soutenu et rafales sous orages

Le vent soufflera du secteur est. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes ainsi que dans le sud du pays. Ailleurs, il restera faible à modéré.

Sous l’effet des orages, des rafales pouvant atteindre jusqu’à 70 km/h sont attendues, ce qui pourrait accentuer ponctuellement les conditions d’instabilité, notamment lors des épisodes pluvieux les plus actifs.

Mer agitée et conditions maritimes changeantes

En mer, les conditions seront également contrastées. Au nord, la mer sera agitée à localement très agitée. Sur les autres côtes, elle restera moutonneuse, rendant la navigation potentiellement difficile par endroits.

Températures globalement douces

Les températures maximales varieront entre 19 et 26 degrés sur le nord, le centre et le sud-est du pays. Sur le reste des régions, les valeurs seront plus élevées et oscilleront entre 26 et 31 degrés. Cette différence thermique contribue à l’instabilité observée.

Une évolution à suivre dans la journée

Cette configuration météorologique marque une journée à risque d’orages localisés, principalement sur l’ouest du centre et du sud. Les autorités météorologiques appellent à la vigilance, en particulier dans les zones exposées aux fortes pluies, aux rafales et à la grêle.