La Foire internationale du livre de Tunis (FILT), prévue du 23 avril au 3 mai 2026, sous le signe ” la Tunisie, Patrie du livre ” a pour invitée d’honneur l’Indonésie.

Cette 40ème édition, placée sous le haut patronage du Président de la République, M. Kaïs Saïed, ouvrira ses portes au public au Palais des expositions du Kram le 24 avril.

La FILT accueillera 210 participants étrangers, 394 maisons d’édition participantes, 184 participants tunisiens et 210 participants étrangers avec 148 148 titres. Cette édition décernera huit prix, dont six seront octroyés pour la créativité littéraire, intellectuelle et la traduction, et deux pour l’édition, outre des hommages.

Hausse du nombre des participations

Cette édition, marquée par une hausse du nombre des participants qui est passée de 29 en 2025 à 37 pays en 2026, a mobilisé un budget d’environ 2 millions de dinars, a déclaré le directeur du Comité d’organisation de la foire, Mohamed Salah Kadri.

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi au Centre des arts, de la culture et des lettres (Cacl), Palais Ksar-Said, pour dévoiler le programme du FILT, Kadri a ajouté que le nombre des maisons d’édition présentes cette année est de 394 (313 l’année précédente), sachant que des maisons d’édition sont de retour après une absence de longues années via des représentants, outre des participations pour la première fois.

25 activités réparties en 10 colloques et 15 tables rondes

Soucieux de proposer un programme abordant des thèmes nouveaux et innovants, variés et captivants, le Comité d’organisation a prévu 25 activités réparties en 10 colloques et 15 tables rondes, outre les rencontres et séminaires organisés par des centres culturels et des ambassades arabes et étrangères présents en Tunisie, ainsi que les activités d’unions, structures professionnelles et maisons d’édition.

Les activités culturelles proposées de cette foire s’articulent autour de deux orientations complémentaires.

La première vise à explorer en profondeur les questions de l’identité dans un monde où les spécificités culturelles tendent à perdre de leur éclat. Des colloques et des séminaires seront ainsi prévus autour des thèmes du patrimoine et de l’identité.

Parmi les moments forts figure le colloque « Les enjeux d’Averroès », qui sera organisé à l’occasion du 900ᵉ anniversaire de sa naissance et réunira des penseurs venus de Tunisie, du Maroc, de France, d’Espagne et d’Italie.

D’autres rencontres aborderont également des questions telles que les écoles calligraphiques entre tradition et expérimentation, les relations entre littérature et histoire, ainsi que la création et la réappropriation du patrimoine.

La seconde perspective établit des ponts avec des problématiques modernes et parmi ces enjeux, figure l’intelligence artificielle, avec l’organisation d’un colloque international qui sera consacré aux ” métiers du livre et l’intelligence artificielle”. Un débat sera également dédié à la communication culturelle et à l’intelligence artificielle.

Dans ce même cadre, seront organisés un panel sur l’état de l’édition et les nouveaux moyens de communication, un autre sur l’économie créative, et un troisième sur le piratage numérique et la propriété intellectuelle.

Dans une démarche visant à renforcer le rayonnement de la présence tunisienne à l’international, plusieurs chercheurs ont été invités à intervenir sur la diplomatie douce et les relations internationales. La question de la traduction du roman, de l’arabe vers d’autres langues et vers l’arabe, sera également abordée.

Par ailleurs, dans le cadre du programme culturel de cette édition, une attention particulière sera accordée aux réalités de la création et de la lecture en Tunisie.

Des colloques et rencontres seront consacrés au roman et au cinéma tunisiens, à l’écriture de soi, à la littérature de jeunesse, ainsi qu’à l’enfant et aux nouvelles pratiques de lecture.

Les visiteurs de la Foire internationale du livre de Tunis pourront aussi découvrir un programme parallèle, porté par divers acteurs tunisiens, notamment l’Union des écrivains tunisiens ainsi que plusieurs éditeurs, aux côtés de partenaires étrangers, en particulier l’Indonésie, invitée d’honneur de cette édition, qui propose un programme riche et varié s’étendant du 23 avril au 3 mai.

Côté international, la Chine, la Russie, la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Roumanie, la Pologne, Malte, le Portugal et la Suède présenteront également des programmes et des manifestations culturelles en vue de contribuer au rapprochement entre les peuples et les cultures.

L’Indonésie, invitée d’honneur

Evoquant la participation de l’Indonésie, invitée d’honneur de cette 40ème édition de la FILT, l’ambassadeur d’Indonésie en Tunisie, Zahiri Masraoui, a indiqué, lors de son intervention, que la participation de son pays est placée sous le thème « Le livre et la lecture sont un chemin vers le paradis ». Cette vision de « L’Indonésie et la Tunisie amies » reflète l’esprit de rapprochement, d’entente et d’amitié entre les deux pays au service de la diplomatie culturelle, pont de coopération.

La participation indonésienne mettra en avant les traits caractéristiques et les particularités de la culture du pays à travers des livres présentés en indonésien et en arabe, et la programmation de nombreux spectacles musicaux et folkloriques reflétant les spécificités culturelles et le patrimoine de l’Indonésie.

L’ambassadeur a souligné que le programme comprend un volet dédié à la diplomatie culturelle et à la mémoire commune tuniso-indonésienne à travers plusieurs colloques dont un ayant pour thème « De Jakarta à Carthage » en hommage à l’ambassadeur disparu Rachid Driss, ainsi que des rencontres qui réuniront l’ambassadeur indonésien et plusieurs personnalités diplomatiques tunisiennes.

De ouvrages rédigés par des Tunisiens ayant consigné leurs expériences et leurs visites en Indonésie, seront aussi exposés au stand de l’invité d’honneur de la Foire.

De nombreuses figures intellectuelles et culturelles arabes et étrangères

Cette édition offrira également au public de la Foire internationale du livre de Tunis l’occasion de rencontrer de nombreuses figures intellectuelles et culturelles arabes et étrangères, invitées à partager leurs parcours, leurs expériences et leurs engagements, a déclaré le directeur du Comité d’organisation.

Parmi ces invités figurent le romancier et poète palestinien Ibrahim Nasrallah, la romancière égyptienne Reem Bassiouney, le romancier algérien Said Khatibi, lauréat du Prix international de la fiction arabe 2026, ainsi que Habib Abdulrab Sarori professeur en informatique et en intelligence artificielle et romancier yéménite, lauréat du Prix Katara du roman arabe.

Seront également présents sous la casquette l’universitaire italienne Francesca Albanese, autrice récente d’un ouvrage consacré à Gaza intitulé Quand le monde dort, l’écrivain espagnol Ignacio del Valle, la romancière russe Anna Mitévitch, l’écrivain turc Yusuf Yildiz, l’écrivain sénégalais Omar Dabo, ainsi que la géorgienne Gvantsa Jobava, présidente de l’Union internationale des éditeurs, et Alkhidru Abdul Baaq, directeur du Centre nigérian de recherches arabes et président de l’Union africaine des arabisants.

Le directeur du FILT a déclaré que ce programme a voulu répondre aux aspirations des visiteurs de la Foire et contribuera à servir les intérêts de la Tunisie, tout en consolidant son rayonnement culturel à l’échelle internationale, en tant que capitale permanente du livre et de la pensée.

Emission d’un Timbre Commémoratif de la Poste Tunisienne à l’occasion du 40ème FILT

Un Timbre Commémoratif de la Poste Tunisienne sera émis à l’occasion de ce 40ème anniversaire de la Foire Internationale du Livre de Tunis. Cette œuvre d’art miniature qui rend à la fois hommage à cet événement culturel majeur inspiré de l’affiche officielle.

Il met en valeur la création du célèbre calligraphe Nja Mahdaoui, dont le graphème stylisé dépasse la simple écriture pour devenir une expression visuelle moderne et expressive qui sera disponible à la vente le 23 avril, date de l’ouverture officielle de la FILT.

Programme culturel destiné aux enfants et aux jeunes en 216 activités

Un programme culturel riche et varié sera consacré aux enfants et aux jeunes avec 216 activités auxquelles participent 75 institutions spécialisées dans l’enfance et la jeunesse.

L’Espace dédié aux enfants et adolescents a prévu une programmation riche et diversifiée mêlant lecture interactive, récits numériques, réalité augmentée, robotique et multimédias, pour faire du livre un point de départ vers des horizons élargis de découverte, d’exploration et d’expérimentation.

Ces activités sont également ouvertes aux enfants et jeunes des différentes régions du pays, plus de 173 caravanes sont prévues pour transporter les jeunes visiteurs vers le Parc des expositions du Kram pour un voyage immersif, où toutes les curiosités seront au rendez-vous du 23 avril au 3 mai 2026.