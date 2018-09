Le partenariat public-privé (PPP), notamment dans le domaine des énergies renouvelables, constitue une alternative pour la relance de l’économie nationale, selon le ministre de l’Industrie, des PME et de l’Energie, Slim Feriani, mardi 18 septembre.

Il a souligné que son département prévoit l’augmentation de la production de l’énergie renouvelable à hauteur de 30%, à l’horizon 2030.

Intervenant, lors de la Conférence internationale sur les PPP, le ministre a fait savoir que cette manifestation se veut une opportunité pour présenter les projets programmés dans plusieurs secteurs, y compris le domaine énergétique.

“La transition énergétique se présente, aujourd’hui, comme une exigence pour permettre à la Tunisie de faire face aux changements climatiques”, a indiqué Feriani, ajoutant que ce genre de projet d’investissement est créateur d’emplois.

Pour rappel, la conférence est organisée à l’initiative du ministère de Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, en partenariat avec l’Instance générale de Partenariat Public-Privé et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).