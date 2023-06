Pour garantir la réussite du partenariat public/privé (PPP), il demeure essentiel d’adapter cet outil à la situation économique, aux spécificités et à la culture du pays concerné, a affirmé la Chargée supérieure d’investissement à la Société Financière Internationale (SFI) Adèle Paris.

Intervenant lors d’un panel sur les défis et les contraintes des PPP organisé, jeudi, à l’occasion de la tenue d’un séminaire sur le partenariat public-privé (PPP) en Afrique du Nord pour une croissance durable et inclusive, la responsable a souligné que les PPP peuvent aider les pays de la sous-région à faire face aux changements climatiques, évoquant les programmes de dessalement des eaux de mer réalisée en Egypte et au Maroc.

La responsable a, dans le même cadre, mis l’accent sur l’importance de la volonté politique forte des gouvernements et de la mise en place d’un partenariat public-privé basé sur la confiance entre les deux parties.

Pour sa part, la directrice générale de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC), Najia Gharbi a évoqué le rôle crucial des caisses des dépôts dans la réussite des PPP.

La CDC, bras financier de l’Etat, se veut un partenaire stratégique du PPP parce que c’est un outil important pour la réalisation de projets d’infrastructures, a-t-elle affirmé.

” La partie publique reste, malgré tout, l’acteur majeur et l’initiateur des lourds projets “, a indiqué la responsable, estimant, toutefois, que l’efficacité ne peut être optimisée qu’avec une contribution effective du secteur privé “. Et de poursuivre que le PPP constitue non seulement un cadre de travail, mais également un mode d’intervention aux retombées prometteuses et démontrées “.

Gharbi a fait savoir que le PP est l’outil le plus privilégié de l’intervention de la CDC, notant que la caisse est présente dans des projets PPP institutionnels.

Les panélistes ont discuté, à cette occasion, des questions relatives à la préparation et au développement des projets ainsi que les éléments clés à prendre en compte pour attirer les investisseurs vers les PPP africains.

Ils ont évoqué, également, les aspects financiers qui devraient être pris en compte lors de la conception et de la structuration des PPP, du point de vue des prêteurs et des bailleurs de fonds.