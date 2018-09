Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a chargé, mardi 18 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, de conduire une délégation tunisienne à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Au cours de sa rencontre avec le chef de l’Etat, Jhinaoui a souligné la nécessité de mobiliser le soutien autour de la candidature de la Tunisie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a permis d’examiner les développements de la situation en Libye et la rencontre tripartite attendue entre les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d’Algérie et d’Egypte prévue en octobre prochain au Caire dans le cadre des efforts pour l’impulsion du processus politique en Libye et le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays.

La rencontre a également permis de passer en revue les prochaines échéances diplomatiques dont notamment la participation de la Tunisie au 17e Sommet de l’Organisation de la Francophonie prévue en octobre prochain en Arménie.