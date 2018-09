Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a annoncé, mardi 18 septembre 2018, en ouverture du Forum international sur les Partenariats Public-Privé (PPP), la tenue avant la fin de l’année en cours de la première réunion du Conseil stratégique du Partenariat Public-Privé (PPP).

Créée en 2016, cette instance est supposée se réunir au moins une fois tous les six mois et en cas de besoin sur demande de son président et la présence d’au moins deux tiers de ses membres.

Présidé par le chef du gouvernement ou par quelqu’un qui le représente, et fort de huit membre dont quatre –trois ministres (Justice, Finances, Développement) plus le président de l’Instance publique de partenariat entre le secteur public et le secteur privé (IPPPP)- représentant le secteur public et autant pour les organisations professionnelles concernées, le secteur privé, la société civile et les universitaires, le CSPP élabore les stratégies et les politiques nationales dans le domaine du PPP.