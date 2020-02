La nouvelle orientation de la diplomatie tunisienne est axée sur le lancement d’un partenariat privilégié avec les pays africains surtout dans les secteurs de la santé, de la formation, de l’enseignement supérieur, du tourisme, de l’habitat, des technologies de l’information, du BTP, de l’agriculture et de l’interconnexion électrique dans les régions rurales. C’est ce qu’a souligné le chef du gouvernement , Youssef Chahed, jeudi 6 février lors du lance de l’initiative Prosper Africa, organisée par l’ambassade des Etats Unis d’Amérique en collaboration avec la chambre tuniso-américaine du commerce.

A l’occasion, Chahed a souligné que cette manifestation va de pair avec cette nouvelle orientation, étant donné que l’Afrique représente l’avenir économique et de développement dans le monde, compte tenu du volume important de ses richesses naturelles surtout dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelable, outre les investissements à forte valeur ajoutée, la baisse du coût de production et la disponibilité de la main-d’œuvre.

Selon lui, la Tunisie a renforcé sa présence en Afrique au cours des dernières années, mais des efforts restent à faire pour la consolider dans tous les pays africains.

Il rappelle, à ce propos, l’ouverture par la Tunisie de deux ambassades en Afrique subsaharienne, à Ouagadougou (Burkina Faso) et Nairobi (Kenya).

Le choix porté sur la Tunisie parmi les pays africains pour abriter cette initiative afin de développer le commerce et l’investissement entre les USA et l’Afrique montre que le pays occupe une place en tant que portail vers l’Afrique. “Il est nécessaire de mettre à profit cet avantage et d’établir un partenariat fructueux dans le cadre des relations de la Tunisie avec le reste des pays africains”.

Chahed a exposé les potentialités énormes dont l’Afrique regorge, insistant sur la nécessité de mieux les exploiter à partir de cette initiative, de mobiliser par conséquent des investissements, d’asseoir d’autres initiatives pour développer le commerce et créer ainsi des postes d’emplois en Tunisie. “Il s’agit, aussi, de tirer profit de notre positionnement en tant que pays ayant une forte capacité d’exportation à même de renforcer l’orientation vers le continent africain”, a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a fait observer que cette initiative témoigne de la confiance en le pays et son rôle agissant en Afrique, soulignant la portée d’impulser l’investissement en Tunisie, de développer son commerce extérieur et ses relations économiques, mais également de renforcer son ouverture sur l’économie mondiale dont les USA sont la locomotive.

Il a mis en valeur le haut niveau des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et les Etats Unis, et le bond qualitatif qu’elles ont enregistré après la révolution dans le sens de l’adhésion des deux parties à nouvelle approche de coopération et de dialogue, visant à asseoir un partenariat stratégique pour une nouvelle étape dans le processus des relations bilatérales.

Chahed a évoqué la visite effectuée par feu Béji Caid Essebsi en 2015, qui a été couronnée par la signature d’un mémorandum d’entente sur la création d’un partenariat stratégique visant à renforcer la coopération bilatérale à long terme, à travers la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération, notamment le dialogue stratégique tuniso-américain et la commission économique mixte.

Il a souligné que l’organisation simultanée de cette manifestation économique à dimension régionale en Tunisie et la troisième session de la commission économique mixte tuniso-américaine, reflète clairement la volonté des deux parties de hisser la coopération économique à un niveau de partenariat stratégique effectif.