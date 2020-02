La valeur des interventions de l’USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) sera augmentée de 50 millions de dinars (MDT) pour atteindre 385 MDT. C’est ce qu’a annoncé le ministre adjoint américain du Commerce, Joseph C. Semsar.

Lors d’un entretien avec le ministre tunisien des Finances, du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale par intérim, Ridha Chalghoum, en marge du lancement de l’initiative américaine “Prosper Africa”, organisée par l’ambassade des USA à Tunis, et la Chambre américaine du commerce (AMCHAM), Semsar a réitéré le soutien continu des USA à la Tunisie et leur souci de développer la coopération bilatérale et multilatérale.

Pour sa part, Chalghoum a mis l’accent sur l’importance de l’action commune afin de consolider les échanges commerciaux bilatéraux, mettant en exergue l’engagement des USA à appuyer la Tunisie dans les différents domaines économiques et du développement, selon un communiqué du ministère du Développement paru vendredi.

Les deux parties ont discuté du potentiel dont la Tunisie dispose pour devenir un centre de promotion des investissements en Afrique dans divers domaines, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et les technologies.

Les deux responsables ont souligné la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale et de développer le commerce entre les deux entités, en plus de l’ouverture des marchés américains à d’autres produits tunisiens.