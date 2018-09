Le projet de réaménagement du barrage d’El Aroussia et d’élévation des bords du barrage “Bouherthma” est encore dans la phase d’évaluation des offres techniques et financières. Aucune entreprise n’a encore été sélectionnée, même si certaines disent qu’une entreprise chinoise a remporté le marché.

Dans un communiqué rendu public mercredi 12 septembre, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a indiqué qu’”il est impossible juridiquement de priver des entreprises chinoises ou de n’importe qu’elle nationalité de participer à la phase de présentation des appels d’offres ainsi qu’à la compétition dans ce domaine, conformément au principe de l’égalité des chances qui est un fondement essentiel du décret organisant les marchés publics en Tunisie”.

D’ailleurs, le département de l’Agriculture précise que l’interaction de la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques (ministère de l’agriculture) avec certaines entreprises chinoises a prouvé son efficacité depuis les années 80 du siècle dernier, lors du projet du canal Medjerda-Cap Bon, passant par les barrages de Zayatine, El Maleh, El Kebir Tabarka et El Kebir Gafsa, sans oublier le projet du triplement du canal du transfert des eaux de Sejnane, Joumine et Medjerda ou le projet du barrage Mellegue supérieur.

Un appel d’offres “de réaménagement du barrage d’El Aroussia a été publié le 21 mars 2018”, rappelle le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que l’ouverture des offres lors d’une réunion datant du 19 juillet 2018, sachant que les appels d’offres ont été transférés après le remplissage de tous les documents administratifs par la Commission permanente pour l’ouverture des appels d’offres et leur transfert pour une évaluation à la Direction générale des barrages le 7 août 2018.

Les appels d’offres relatifs au projet d’élévation des bords du barrage Bouhertma ont été présentés à la Commission d’évaluation des appels d’offres relevant de la Direction générale des barrages, le 05 septembre 2018, et ce afin de parachever le dossier relatif à l’appel d’offres international lancé le 02 août 2018. L’ouverture des plis a eu lieu le 24 août 2018, explique le ministère.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’accord de prêt conclu avec la Banque allemande pour le développement et la reconstruction (KFW) qui a mis une condition stipulant l’élimination de toutes les entreprises, les fournisseurs et les bureaux d’études sanctionnés par l’ONU, l’Union européenne ou le gouvernement allemand.