Le taux de remplissage des barrages actuel des barrages (juin 2026) estimé à 60% est rassurant, a indiqué le directeur général des Barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, Faiez Moslem.

Ce taux permettra de couvrir les besoins nationaux, notamment au cours de l’été contrairement aux années écoulées marquées par un déficit de précipitations et une baisse des réserves d’eau dans les barrages ce qui a conduit à des coupures d’eau, a-t-il expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a expliqué par ailleurs que le problème se pose désormais au niveau des barrages du Centre, à l’instar du barrage de Nebhana en raison de l’absence des apports, contrairement aux barrages du Nord et du Cap Bon qui ont enregistré des apports importants.

Il convient de noter que le taux de remplissage des barrages, au 30 mai 2025, était aux alentours de 41%.