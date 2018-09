Nissan, faisant partie des principaux groupes automobiles dans le monde, va démarrer la fabrication de Pick-Up en Tunisie en mars 2019. L’annonce a été faite lundi 10 septembre 2018 à Tunis à l’issue d’un entretien entre le vice-président principal et président de la région Afrique, Moyen-Orient et Inde du groupe Nissan, Peyman Kargar, le ministre tunisien de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, et le PDG du groupe Mzabi, Moncef Mzabi.

Kargar précisera que “ce projet, dont le coût d’investissement s’élève à 33 millions de dollars et qui sera réalisé sur deux étapes en partenariat avec le groupe Mzabi, permettra la création de 500 postes d’emploi”.

De son côté, Feriani a insisté sur l’importance du secteur automobile et de l’industrie des composants automobiles dans le pays, rappelant que “la Tunisie est le deuxième exportateur africain vers l’Europe en la matière”.

Feriani a saisi cette occasion pour exposer les grandes orientations du gouvernement en matière de promotion du climat des affaires et de diversification des partenaires économiques et commerciaux de la Tunisie.