Le Centre national de cinéma et de l’image (CNCI) et la Mutuelle tunisienne des artistes-créateurs et techniciens de la culture (MACTC) ont signé, vendredi 7 septembre à Tunis à la Cité de la Culture, une convention de coopération et de partenariat.

D’une durée de trois ans renouvelables, la convention comporte 6 articles déterminant le cadre général de la coopération entre les deux partenaires dans le but de garantir les droits des auteurs, artistes et travailleurs dans le secteur culturel.

La directrice générale du CNCI, Chiraz Laatiri, a souligné à cette occasion que cet accord de partenariat “est avant tout un engagement moral ayant des visées opérationnelles”, et qu’il impulsera la coopération entre les deux partenaires à travers l’organisation commune de colloques et conférences en plus de l’élaboration de projets dans le domaine du cinéma.

Laatiri indique que l’accord concerne aussi le suivi des situations sociales et sanitaires des artistes et des travailleurs dans le secteur culturel afin de trouver les solutions adéquates dans un cadre juridique et logistique déterminé et réglementé.

De son côté, le président de la MACTC, Mounir Baaziz, a souligné la nécessité d’actualiser les lois portant sur la situation sociale de l’artiste, appelant dans le même contexte à la révision des textes relatifs à l’assurance maladie et la protection sociale des artistes à la retraite.

Il a rappelé, à ce propos, la situation précaire des artistes et des employés dans le secteur de la culture en retraite, signalant, dans ce sens, l’importance d’une volonté déterminée et étudiée de la part de l’autorité de tutelle pour la révision des lois et l’adoption d’une nouvelle réglementation garantissant la dignité de l’artiste et des employés dans le secteur culturel.

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) est un établissement public à caractère non administratif ayant une personnalité juridique et doté de l’autonomie administrative et financière. Il est sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles.

C’est la première institution à signer un accord de partenariat avec la Mutuelle des artistes-créateurs et techniciens de la culture (MACTC). Cette dernière signera le 14 septembre prochain un accord avec l’Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins, selon le directeur de l’institution, Youssef Ben Brahim, présent lors cette cérémonie de signature.