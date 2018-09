Chronique : Le Gourou, son Larbin et le Scribe!

Il y a des moments où j’ai des cauchemars : je me mets à imaginer qu’à l’indépendance si c’était la Troïka qui avait pris le pouvoir… Imaginez l’état de ce pays, déjà on serait plus de 25 millions, ferions partie de la catégorie des PMA, classement imaginé par les instances internationales pour designer avec pudeur les pays pauvres en les appelant «pays les moins avancés» ; l’analphabétisme prédominerait, le tribalisme s’en donnerait à cœur joie ; les mosquées fleuriraient à chaque coin de rue et des imams aussi analphabètes passeraient leur temps à promettre le paradis à des citoyens de seconde zone.

Evidemment il n’y aurait ni eau, ni électricité, ni écoles, ni logements, ni routes, ni, ni, ni… et la liste serait tellement longue que comptabiliser ce qui existe, c’est-à-dire trois fois rien.

La liste est longue et on peut constater que ne rien faire est encore plus efficace que de défaire ! Et depuis le fameux 14 janvier, ce trio s’évertue à démolir ce que d’autres ont mis plus de 50 ans à construire.

Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qu’ils cherchent ces gens-là : le gourou, on peut le comprendre, il appartient à l’Internationale islamiste qui rêve d’un empire ottoman reconstitué et d’un Califat du temps de sa splendeur ; le larbin, hormis les 7.000 voix qui lui ont permis de franchir la porte de CARTHAGE qu’il a pollué pour longtemps, qu’a-t-il fait d’autre ? Quant au scribe, il a été emporté par les vents dominants de l’histoire … Mais que de dégâts et de poubelles débordant derrière eux !

Et heureusement que les aiguilles de l’histoire ont tourné dans le bon sens et que ce pays a pu bénéficier d’un démarrage serein qui lui a permis de se construire et aujourd’hui de résister aux coups de boutoirs d’esprits destructeurs…

Alors, ces empêcheurs de tourner en rond que vont-ils devenir ? Ce trio diabolique ne semble pas vouloir se libérer de ses vieux démons ni se “coliberer“ ! Et cerise sur le gâteau, les hommes du gourou nous annoncent que leur parti était d’essence civile tout en édulcorant le contenu des textes religieux pour rester dans la course et surtout garder cette sacrée cravate bleue !

Pour conclure, on constate malheureusement dans certaines villes les effets désastreux et dévastateurs de ces constructeurs de mosquées qui deviennent plus nombreuses que les pharmacies devenues inutiles avec la pénurie provoquée de médicaments ! Parole de chauffeur de ministre …