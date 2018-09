Au gouvernement et dans le paysage politique tunisien, Abdelkrim Zbidi a une position très particulière : c’est l’un des rares ministres, voire le seul, dont le nom revient régulièrement comme possible chef du gouvernement et qui … refuse le job. Ainsi, il serait de nouveau sur la liste des possibles successeurs de Youssef Chahed que le président Béji Caïd Essebsi aurait établie.

Une source assure même que le chef de l’Etat lui a de nouveau proposé le poste et que le ministre de la Défense l’aurait de nouveau décliné. Mais cette fois-ci, il aurait proposé à BCE de confier les clefs de La Kasbah à l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Or, le problème est que même s’il a fini par soutenir le candidat Béji Caïd Essebsi, à la veille du deuxième tour de la présidentielle, Mustapha Kamel Nabli, candidat lui aussi, avait publié son bulletin de santé à la veille du scrutin, ce qui avait été décrypté comme une pique contre l’actuel hôte du Palais de Carthage dont l’état de santé alimente depuis les rumeurs.

Alors, wait and see.