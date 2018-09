La transformation et la valorisation des produits agroalimentaires, c’est le thème du 1er colloque franco-tunisien des industries agroalimentaires qu’organise le bureau Business France de Tunis, agence publique pour l’accompagnement des PME/ETI françaises dans leurs démarches à l’export.

La manifestation se déroulera le mercredi 12 septembre à l’hôtel Regency Gammarth.

«Nous avons choisi d’organiser cet événement sur les industries agroalimentaires en Tunisie, parce que c’est un des secteurs les plus dynamiques de l’économie tunisienne et les plus attractifs pour les investissements, d’une part, et parce que face à la demande croissante locale et internationale, l’industrie agroalimentaire doit se moderniser et gagner en compétitivité, d’autre part», souligne Olivier Pradet, directeur du Bureau Business France en Tunisie, cité dans un communiqué.

La séance plénière sera inaugurée par l’ambassadeur de France en Tunisie et le ministre tunisien de l’Industrie et des PME.

Sept équipementiers français, spécialisés dans les process et solutions technologiques pour l’industrie agroalimentaire, présenteront leurs nouveautés, à savoir :