Une plateforme interactive intitulée “le forum vert pour le climat” (Green Climate Forum, en anglais), dont la mission est l’observation de l’environnement en Tunisie et le contrôle du degré de l’engagement de l’Etat quant à l’application des accords internationaux en matière de préservation de l’environnement et du climat, a été lancée mercredi 29 août à Tunis par le Réseau alternatif des jeunes (RAJ) Tunisie.

Selon son directeur exécutif, Zied Zaraï, cette plateforme électronique est destinée aux différentes parties concernées (société civile, médias, chercheurs, etc.) pour présenter leurs propositions et avis sur les problèmes environnementaux ainsi que les moyens d’améliorer la situation environnementale.

La plateforme en trois langues (arabe, français et anglais) comporte plusieurs programmes et projets environnementaux en Tunisie et dans le monde, dont celui de “baromètre vert” qui est axé sur quatre activités principales relatives à la diffusion de courts documentaires sur les problèmes de l’environnement en Tunisie ainsi que l’animation de débats et rencontres avec des représentants du pouvoir exécutif.

Zaraï assure que la Tunisie doit s’engager à réduire les impacts des changements climatiques et à garantir le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain, notamment après l’adoption de l’accord de Paris, premier accord international sur les changements climatiques.

L’article 45 de la Constitution tunisienne garantit le droit à un environnement sain et équilibré, la contribution à la sécurité du climat et la mise en place des moyens aptes à lutter contre la pollution dans les différentes régions du pays, a-t-il rappelé

Zied Zaraï affirme également que les politiques tunisiennes dans le domaine de l’environnement ont échoué, eu égard à la pénurie d’eau, à la multiplication des incendies et de la désertification. Ces politiques n’ont pas permis de former des militants dans le domaine de l’environnement, appelant les partis politiques à accorder davantage d’attention aux questions environnementales.