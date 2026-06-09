L’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a remis, lundi, à la Chambre de commerce américaine en Tunisie (AmCham), la gestion de la plateforme “BridgeTech” qui met en relation les entreprises américaines avec un vaste vivier de professionnels tunisiens qualifiés, de start-ups innovantes et de diplômés universitaires.

Financée par les États-Unis, cette plateforme permet de faciliter le recrutement de talents, outre l’identification de partenaires commerciaux et la découverte de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises.

Gérée par la AmCham, la plateforme BridgeTech qui constitue un outil pratique visant à renforcer les liens entre les entreprises privées américaines et tunisiennes, a pour principal objectif de faciliter la mise en relation entre les entreprises des États-Unis, les startups tunisiennes innovantes et les jeunes diplômés issus des universités tunisiennes, favorisant ainsi l’émergence de nouveaux partenariats économiques, technologiques et d’innovation mutuellement bénéfiques.

Dans une déclaration accordée à la presse en marge d’une cérémonie tenue, lundi, pour la remise de la plateforme, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie a mis l’accent sur l’importance de cette initiative qui l’a qualifié “d’excellente et de prometteuse”, précisant que les bénéficiaires sont tant les jeunes diplômés du supérieur, que les startups tunisiennes, ainsi que les entreprises américaines.

“Cette initiative contribuera, également, à renforcer l’employabilité et à développer des viviers de talents tunisiens répondant aux besoins des entreprises américaines actives dans le secteur de l’économie numérique”. Il s’agit, en outre, de garantir l’accès à une main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux exigences du marché dans le but de soutenir la compétitivité et la croissance économique, a–t-il ajouté.

Et de poursuivre : « J’encourage les entreprises américaines, ainsi que les membres de l’AmCham à utiliser activement cette plateforme afin d’identifier des opportunités de recrutement, de nouer de nouvelles collaborations commerciales et de développer des partenariats d’innovation avec les talents et les startups tunisiennes.

La plateforme BridgeTech, permettra aux deux pays d’approfondir leurs relations économiques et de créer de nouvelles opportunités de croissance et de prospérité partagée, a estimé le diplomate américain.

De son côté, le président de l’AmCham , Marouane Ben Jemaa a souligné que le président Kaïs Saïed et son homologue américain Donald Trump “plaident pour un renforcement des relations commerciales entre les deux pays, un objectif que la Chambre œuvre pleinement à soutenir”.

Il a, dans ce cadre, mis en avant le rôle de cette plateforme, conçue comme un pont entre les deux pays. Lancée à l’initiative de l’ambassade des Etats-unis en Tunisie et le ministère tunisien des Affaires étrangères, cette plateforme vise à promouvoir les compétences tunisiennes, tout en partageant l’expertise américaine. Cela représentera une réelle opportunité pour les jeunes et les startups tunisiennes qui veulent collaborer avec des entreprises américaines, a-t-il avancé.

Et d’ajouter qu’étant donné que les entreprises américaines sont constamment en quête d’expertises internationales, cette plateforme dédiée aux jeunes diplômés et aux startups, constituera pour les entreprises américaines une base de données qui réunira les talents tunisiens.

Ainsi, après le lancement de cette plateforme, la Chambre de commerce tuniso-américaine contactera les universités tunisiennes pour présenter leurs compétences et leurs idées de projets innovants. Cela permettra de les mettre en relation directe avec les entreprises américaines intéressées par le marché tunisien, a-t-il encore fait savoir.

“BridgeTech” a été développée dans le cadre du projet “Promoting Innovation in the Startup Ecosystem “(PromISE), financé par les États-Unis, une initiative de 3,3 millions de dollars (9,6 millions de dinars tunisiens) mise en œuvre par Deloitte Tunisie de 2019 à 2026.

Grace au projet PromISE, 15 start-ups tunisiennes ont participé à de grands sommets d’affaires américains, notamment SelectUSA et le Consumer Electronics Show. Le projet a également aidé huit start-ups à déposer des brevets internationaux, a permis à six start-ups de s’étendre vers de nouveaux pays et marchés et à améliorer l’accès au financement pour 110 start-ups.

Parmi les réussites du programme, une start-up spécialisée dans l’aquaculture pilotée par l’intelligence artificielle est en train de nouer des relations avec des partenaires américains et négocie le déploiement de sa technologie dans les Caraïbes, tandis qu’une start-up du secteur de la santé se développe activement aux États-Unis et s’implante en Californie à la suite de sa participation à SelectUSA.

Dans une déclaration à TAP, Inasaf Ayari, fondatrice de la startup “Food for Futur” qui a bénéficié de cette plateforme, a souligné que son entreprise, créée en 2020, a développé une machine connectée et intelligente (SPIRAW) qui permet de cultiver et de récolter chez soi la spiruline.

Pour la startapeuse, cette machine permettra de démocratiser la culture de microalgues comme une alternative alimentaire durable, capable d’aider à relever les défis de demain, principalement la sécurité et l’autosuffisance alimentaire.

“Nous avons commencé par la spiruline, aliment plus riche en protéines, fer, vitamines, antioxydants”, a affirmé Inasaf Ayari, ajoutant que l’objectif recherché est d’accéder au marché nord-américain, le plus grand marché de consommation de cette microalgue.

“Nous avons particpé au projet PromISE, à travers lequel nous avons bénéficié d’ un Programme d’accès au marché qui nous a permis de découvrir le marché américain et d’adhérer à un programme d’échange pour découvrir sur place ce marché”, a-t-elle encore expliqué, précisant quà travers la plateforme “BridgeTech, sa startup a recruté deux ingénieurs tunisiens.