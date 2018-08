La diplomatie tunisienne, qui s’est complu pendant des années dans le rôle de défenderesse de l’image d’un président beaucoup plus que celle du pays, change aujourd’hui d’orientation au vu des contextes national et international.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, milite sur les fronts de la diplomatie économique, et également celle sécuritaire. Depuis qu’il a pris en charge le département des A.E, il a investi la totalité de son temps à repositionner la Tunisie sur l’échiquier diplomatique mondial en axant tous ses efforts à défendre le site économique Tunisie et énumérer ses avantages pour tous les partenaires de notre pays.

Entretien.

WMC : La visite que vous avez effectuée à Washington, il y a quelques semaines, est révélatrice quant aux relations entre la Tunisie et les Etats-Unis. Vous avez rencontré des congressmen des deux camps -républicains et démocrates-, vous avez eu également des entretiens avec votre homologue. Qu’en est-il ressorti ?

Khemaies Jhinaoui : J’ai été à Washington sur invitation de mon collègue, ministre des Affaires étrangères. Je figure parmi les premiers ministres des Affaires étrangères arabes à être invité dans la capitale politique américaine. J’y ai donc rencontré Pompeo et nous avons eu un excellent entretien. Nous avons évoqué les relations entre les Etats-Unis et la Tunisie et je lui ai briefé sur leur importance ainsi que la profondeur historique des rapports entre les deux pays.

Par-delà les partis politiques et les différentes administrations US, la Tunisie a toujours eu d’excellents rapports avec ce grand pays. Nous sommes des alliés importants pour lui et vice et versa. Nous défendons une cause commune qui est la lutte contre le terrorisme, et il existe une coopération substantielle entre les deux pays.

Nous avons parlé de l’importance de la coopération économique et en premier d’intéresser les grandes entreprises américaines pour qu’elles investissent dans notre pays et profiter de sa position géographique en tant que plateforme entre l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient.

Ma première visite aux Etats-Unis a été pour le groupe Boeing. Je me suis entretenu avec les deux vice-présidents de la compagnie aéronautique qui sont plus ou moins intéressés par notre site. Ils viendront prospecter en Tunisie, et pourquoi pas Boeing pourrait être le fleuron de la coopération industrielle entre les deux pays à El Mghira avec Airbus.

L’objectif est d’intéresser encore plus les grandes marques américaines afin qu’elles choisissent la Tunisie. Les autres suivront et cela ne se limitera pas pour nous autres Tunisiens au rôle d’exécutants dans la construction d’avions, ou dans la fabrication des pièces de rechanges, Boeing peut beaucoup nous offrir sur le plan technologique. C’est une entreprise multidisciplinaire et ses dirigeants ont exprimé leur volonté de faire de la Tunisie leur plateforme pour l’Afrique. Espérons que cela se concrétisera au plus tôt.

Vous avez également évoqué le volet sécuritaire ?

Côté sécuritaire, nos entretiens ont porté sur le dossier libyen à propos duquel les USA ont beaucoup à dire. Rappelons que les Etats-Unis n’ont pas de passé colonial, c’est un pays qui a une politique planétaire, et qui pourrait soutenir les différentes parties prenantes libyennes dans leur démarche pour trouver une solution politique à leur crise.

Aujourd’hui, il y a des hésitations et en tant que Tunisiens, nous essayons de convaincre les Américains de contribuer à la stabilité de la Libye parce que notre pays a aussi un intérêt stratégique à ce que notre voisin sorte de crise.

Nous tenons à ce que la Libye revienne à son rôle de partenaire de la Tunisie, et nous discutons avec nos homologues américains à ce propos.

Est-ce que la Libye revêt pour les States autant d’importance pour qu’ils s’y intéressent ?

Le Libye n’est pas un pays périphérique. C’est un pays central, et ce qui s’y passe a un impact direct sur l’Afrique subsaharienne. Il y a le risque migratoire et le terrorisme qui pourraient s’accroître à partir de la Libye si la stabilité ne revient pas. Il est important pour l’Occident de régler la situation de ce pays et sortir de l’héritage de 2011.

Sur ce plan, il y a un intérêt et une volonté de plancher davantage sur la crise libyenne et surtout d’appuyer les efforts de la Tunisie pour aider nos amis libyens à organiser leurs élections, et adopter un processus électoral dans le choix des gouvernants libyens (le parlement, le président, etc.) pour stabiliser le pays, et sécuriser la région.

Vous n’avez pas parlé de la teneur de vos discussions avec les membres du Congrès ?

Evidemment, j’ai rencontré des membres du Congrès, qu’il s’agisse de la Chambre des représentants ou du Sénat. J’ai vu deux membres de la Commission des Affaires étrangères dont le président de la Commission de la population qui chapote l’aide au développement, et j’ai trouvé un écho favorable pour ce qui est du maintien de l’aide à la Tunisie et surtout le maintien du volume de l’aide au développement que fournissent les Etats-Unis à notre pays.

Cette année, le Congrès a été un allié fondamental pour la Tunisie dans les négociations pour fixer le volume de cette aide et j’ai trouvé tout l’appui nécessaire auprès de ces sénateurs et ces congressmen. L’aide est en train d’augmenter pour les années 2018/2019.

Avez-vous évoqué avec votre homologue américain les bourses d’études accordées par les States à nos jeunes et l’accroissement du nombre d’inscriptions pour les étudiants tunisiens ?

Absolument ! La jeunesse est au cœur de la diplomatie tunisienne, pas seulement avec les USA mais aussi avec l’Europe. Depuis la visite effectuée en 2016 par le président de la République (Béji Caïd Essebsi, NDLR) au Parlement européen, nous avons fait de la jeunesse un thème central dans nos programmes de coopération avec nos partenaires.

Ceci, d’abord pour aider nos jeunes diplômés et universitaires, à la recherche d’emploi, à se perfectionner afin d’accéder aux emplois, et ensuite pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes qui veulent accéder aux universités européennes et américaines.

Nous voulons leur permettre d’accéder -et c’est l’un des thèmes que j’ai évoqués dans mes entretiens au Congrès et aussi avec l’administration US- aux centres de recherches.

Nous sommes en train de développer toute une stratégie allant dans ce sens avec le Canada. Un plan de coopération pour améliorer leur formation est envisagé en faveur de nos jeunes sur place et aussi en faveur des migrants potentiels détenteurs de diplômes universitaires (il s’agit de 200 à 300 mille jeunes) pour accéder à l’emploi.

Comment les aider ? Il faut penser à leur ouvrir d’autres horizons dans le cadre de la coopération internationale pour les aider à s’épanouir et assurer leur avenir.

Avec l’Europe et grâce au programme Erasmus, nous avons reçu une aide de 100 millions d’euros dans le cadre d’un programme consacré aux jeunes tunisiens. J’ai signé un accord à Rome, avec le ministre des Affaires étrangères italien, pour permettre à nos jeunes non seulement de suivre des études académiques mais aussi d’accéder aux formations professionnelles. En matière de coopération culturelle, l’Italie peut nous être d’une grande aide. Valoriser le patrimoine culturel tunisien en partenariat avec un pays aussi riche culturellement que l’Italie et en impliquant le maximum de partenaires pourrait être très bénéfique pour notre pays.

Il s’agit de terrorisme, de formation au renseignement, de contrôle des frontières contre les infiltrations terroristes, et là les USA jouent un rôle fondamental pour nous aider surtout sur les axes formation et monitoring

Pour revenir aux USA, l’un des points importants discutés est celui de la jeunesse. Mais j’ai évidemment eu un entretien au Pentagone pour examiner le niveau de la coopération sécuritaire entre nos deux pays et la coopération avec notre ministère de la Défense. Il s’agit de terrorisme, de formation au renseignement, de contrôle des frontières contre les infiltrations terroristes, et là les USA jouent un rôle fondamental pour nous aider surtout sur les axes formation et monitoring. Une commission militaire a eu lieu au cours du mois de mai -je pense-, et notre coopération avec les Etats-Unis est une réussite.

La diplomatie économique pourrait-elle œuvrer pour un renouveau de l’économie nationale ?

Vu le contexte de notre pays, la diplomatie joue un rôle central et déterminant parce qu’elle touche à tout. Elle est dans la recherche des ressources financières pour que le gouvernement obtienne ce qu’il cherche à obtenir au niveau des aides à l’international, et des crédits également. Notre objectif et de créer les opportunités pour développer l’image de la Tunisie et la marqueter comme il se doit. Aujourd’hui, il y a une reprise du tourisme parce qu’il y a eu des efforts déployés par les ambassadeurs pour convaincre les MAE à revoir leur conseils voyageurs.

Notre objectif et de créer les opportunités pour développer l’image de la Tunisie et la marqueter comme il se doit

Partout en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, nos représentants diplomatiques font un travail formidable, et si les tours opérateurs reprennent la destination Tunisie, c’est entre autres grâce au travail de la diplomatie.

Vous vous êtes déplacé en Asie et en Afrique, quelles sont les principaux thèmes discutés ?

D’abord chaque visite a sa propre spécificité. J’ai été à Pékin où j’ai signé les accords sur la Route de la Soie. La Tunisie étant un partenaire important de la Chine, nous voudrions que ce pays ami nous aide à développer notre infrastructure, et soutienne l’économie nationale. La Chine dispose des moyens nécessaires pour s’engager dans de grands projets d’infrastructures.

Je voudrais rappeler à ce propos que c’est grâce à des dons chinois que nous avons pu aménager nombre de centres de jeunes, à El Menzah, Ben Arous et Sfax. A Sfax, la Chine a également financé la construction d’un hôpital. Nous voulons diversifier notre coopération avec ce pays, sur le plan bilatéral, mais également pour ce qui est des grands projets.

Vous savez aussi que la Chine préfère le gré à gré dans tout ce qui se rapporte aux grands projets, ce qui n’est pas au goût de nos députés.

Nous en avons discuté, mais il s’agit là d’une affaire tuniso-tunisienne. Il nous revient à nous de revoir notre législation pour que des pays comme la Chine, la Corée ou le Japon, ne dépendent pas du système national des appels d’offres. Ces grands pays préfèrent les marchés de gré à gré. Il faut trouver une solution législative pour qu’ils participent à l’essor économique que nous voulons et dont nous avons besoin.

Il nous revient à nous de revoir notre législation pour que des pays comme la Chine, la Corée ou le Japon, ne dépendent pas du système national des appels d’offres, mais préfèrent les marchés de gré à gré

Bien évidemment, ils doivent se soumettre à certaines conditions mais il va falloir aussi leur trouver des solutions adéquates pour les projets spécifiques.

La présidence du gouvernement est sensibilisé quant à cette question, et d’ici peu, nous prévoyons de trouver les solutions adéquates pour permettre à ces pays-là de participer aux mégaprojets.

Le Canada et les pays africains ont également fait partie de vos périples

J’ai visité le Canada, une première depuis des années, et cette visite a été vraiment formidable. J’ai rencontré les membres du gouvernement et j’ai assisté à une séance du Parlement. Le Canada étant aujourd’hui le président du G 7 et un pays important au sein de la francophonie, nous avons discuté avec nos homologues de la manière dont la Tunisie pourrait se greffer sur l’agenda du Canada pendant son investiture en tant que président du G7.

Les thèmes qui nous intéressent sont l’égalité, le développement de la technologie de pointe et la jeunesse

Les thèmes qui nous intéressent sont l’égalité, le développement de la technologie de pointe et la jeunesse. Nos discussions ont porté sur l’engagement du Canada pour associer la Tunisie dans ses projets du G7 pour les mois à venir.

Le Canada est aussi l’un des piliers de la francophonie et nous organisons son sommet en 2020, il a été le sponsor du forum économique 2020 dans notre pays, et on a tout fait pour que le Canada soit là avec le Qatar et la France en tant que sponsor de cette conférence. Donc le Canada nous a beaucoup aidés dans la mobilisation des investisseurs à l’occasion de cette conférence.

On vous a reproché une position considérée comme équivoque dans la discorde qui a opposé le Canada à l’Arabie Saoudite ?

D’abord, ceux qui s’étonnent de nos positions doivent d’abord se renseigner à leur propos et nous demander des informations. Avant tout, il faut savoir que tous les pays, sans exception, se sont exprimés à ce propos. La position de la Tunisie est la meilleure, elle est la plus équilibrée. Le Canada est un pays ami, l’Arabie saoudite est un pays frère, avec lequel nous avons les meilleures relations du monde. Nous avons dit que nous nous opposons aux interventions dans les affaires internes du pays et c’est tout. Tout le monde est d’accord et même le Canada l’est !

Nous avons aussi dit que la Tunisie entretient d’excellents rapports avec l’Arabie saoudite et le Canada aussi, et qu’elle souhaite aux deux pays d’arriver à surmonter leurs différends.

Nous avons été constructifs et exprimé notre solidarité avec nos frères saoudiens en rejetant le principe même de l’intervention étrangère dans leurs affaires internes

Il fallait que nous marquions une position dans cette situation, parce que notre absence aurait été interprétée négativement. Nous avons été constructifs et exprimé notre solidarité avec nos frères saoudiens en rejetant le principe même de l’intervention étrangère dans leurs affaires internes, et rappeler que le Canada est un grand pays ami de la Tunisie et que nous tenons énormément à cette amitié. Notre rôle est de rapprocher les deux points de vue.

Ceux qui nous reprochent notre position ne saisissent pas la subtilité de notre intervention. Au Canada nous avons une grande communauté, et avec ce pays, nous entretenons des relations historiques importantes, mais nous souhaitons quand même que dans l’intérêt du Canada et celui de l’Arabie saoudite que personne n’interfère dans les affaires de l’autre. Nous aussi, nous ne l’accepterons pas.

Vous avez signé beaucoup d’accords dont l’incidence peut être bénéfique sur l’économie, reste que la Tunisie a beaucoup perdu de sa superbe à cause de l’instabilité sociale et du recul de la productivité. Comment y remédier d’après vous ?

Rien que l’entrée de la Tunisie au COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe, NDLR) va ouvrir des horizons formidables de point de vue économique à notre pays. Il s’agit d’une population de quelques 500 millions d’habitants et d’un grand marché de 750 milliards $. Maintenant, il va falloir que les Tunisiens se mettent au travail pour pouvoir profiter de tous ces accords.

Les accords que nous sommes en train de signer ont pour but de préparer le socle d’une Tunisie plateforme économique tournante dans la région

La diplomatie ouvre les portes mais ne peut pas se substituer aux acteurs économiques. Nous avons signé l’accord de libre-échange pour toute l’Afrique : la Zone de libre-échange continentale (ZLEC). J’ai été au Rwanda à Kigali pour le signer au mois de juin. Outre le COMESA, nous sommes un membre observateur de la CEDEAO. Le but est de préparer le socle d’une Tunisie plateforme économique tournante dans la région.

Quand je vais aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et au Japon, c’est pour dire à nos amis : “la Tunisie a un rapport juridique privilégié avec nos amis africains, et cela leur offre la plateforme pour qu’ils en profitent“. Maintenant, il appartient aux acteurs économiques d’agir pour prendre la relève et profiter de ces cadres économiques que nous sommes en train de leur offrir, consolider leur présence dans ces pays et assumer leur mission à leur tour.

Maintenant il appartient aux acteurs économiques d’assurer leur rôle et au gouvernement de faciliter les échanges avec nos interlocuteurs étrangers

Maintenant il appartient aux acteurs économiques d’assurer leur rôle et au gouvernement de faciliter les échanges avec nos interlocuteurs étrangers

En attendant, nous travaillons dur pour un partenariat entre notre pays et le Mercosur (marché commun de l’Amérique du Sud, NDLR). J’ai reçu mon collègue brésilien, il y a quelques semaines, et nous voulons développer nos relations dans le cadre de la coopération Sud/Sud. Nous avons déjà mis en place une commission mixte, il y a une année. Le ministre brésilien est lui-même venu me voir au mois de juillet et nous nous sommes entendus pour développer quelques créneaux de coopération entre nos deux pays.

Le Brésil est une puissance économique, l’Argentine aussi. Nous approchons tous les pays du monde pour une perspective de coopération. Maintenant il appartient aux acteurs économiques d’assurer leur rôle et au gouvernement de faciliter les échanges avec nos interlocuteurs étrangers.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali