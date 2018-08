Le rêve… avoir un boss au top, quelqu’un qui nous respecte et qui nous fait grandir ! Dans ma carrière, j’ai eu beaucoup de chance, j’en ai connu beaucoup. Mais c’est quoi un bon boss ? Nous avons tous une définition à nous mais, malgré tout, il y a des points communs et c’est l’idée de cet article. Je crois qu’un bon manager a un certain nombre de caractéristiques qui se retrouvent chez ses pairs. Chaque jour, un bon manager doit avoir des comportements bien déterminés. Cela ne veut pas dire qu’il doit se transformer en robot mais, à mon sens, il y a des incontournables… les voici :

1- Un (très) bon manager ne passe pas sa vie en réunion

Je suis frappé de constater que beaucoup de managers sont contents si leur agenda est plein de réunions du matin au soir. Un manager est censé s’occuper de son équipe et donc, doit être disponible pour celle-ci… il n’est pas payé pour passer sa vie en réunion.

2- Un (très) bon manager est empathique

Comprendre comment fonctionne chaque membre de son équipe permet d’en obtenir le meilleur. Nous ne sommes pas des robots et il faut savoir s’adapter à chaque individu.

3- Un (très) bon manager est souriant

Vous avez envie de travailler avec quelqu’un qui vous sert la soupe à la grimace du matin au soir vous ? Un bon manager sait faire face à la pression, prendre du recul et rester de bonne humeur quelle que soit la situation, même la plus compliquée. Le très bon manager reste de bonne humeur, au moins en apparence, en plein milieu d’une crise.

4- Un (très) bon manager partage l’information

Etre manager, ce n’est pas garder les informations sous prétexte de son statut. Le bon manager partage l’information afin que chaque membre de son équipe puisse trouver du sens dans son travail.

“Le manager trop mou et le manager trop dur sont deux catastrophes”, Carlos Ghosn

5- Un (très) bon manager félicite ses équipes

Nous avons toutes et tous besoin de reconnaissance. Un bon manager sait comment faire pour en donner et, en premier, quand quelque chose de bien est fait, il le dit haut et fort afin de valoriser les personnes.

6- Un (très) bon manager ne considère pas que vous êtes à sa disposition

Non, votre agenda n’est pas moins important que celui de votre boss et un bon manager le sait. Si vous n’avez pas le temps de faire votre travail parce que votre boss n’a de cesse de vous interrompre, c’est qu’il ne comprend pas que si votre travail n’est pas bien, cela aura de l’impact sur toute l’équipe.

7- Un (très) bon manager est courageux

Le courage managérial est probablement l’une des qualités les plus rares. Ne pas fuir ses responsabilités, assumer ses erreurs, savoir dire non… autant de choses que le bn manager doit savoir faire

8- Un (très) bon manager s’occupe de toute son équipe

Et oui… pas de chouchou dans son équipe si l’on est un bon manager. Malheureusement, un manager passe 80% de son temps avec 20% de son équipe. Que ce soit par affinité personnelle ou par affinité avec les missions de certains membres de son équipe, les managers ont parfois tendance à mettre de côté une partie de leur équipe. Le bon manager reparti son temps afin que chaque individu se sente managé.

9- Un (très) bon manager sait que vous avez une vie privée

Pas de mail le soir ou le week-end, pas de réunion à 19.00, pas d’annulation de congés à la dernière minute… le bon manager sait que si vous avez le temps d’avoir une vie privée épanouissante, vous n’en serez que plus efficace au travail.

10- Un (très) bon manager fait grandir son équipe

Le bon manager sait que chaque membre de son équipe n’est que de passage dans celle-ci. Son rôle est de faire en sorte que chaque individu apprenne de nouvelles compétences afin, le cas échéant, de progresser dans sa carrière… peut-être ailleurs. Un bon manager ne doit pas avoir peur d’avoir des gens plus talentueux que lui/elle dans son équipe.

Conclusion

Oui, être un bon manager au quotidien n’est pas facile. Mais personne n’a jamais prétendu qu’être manager était un métier simple. Le problème est que, souvent, les postes de managers sont donnés en fonction de compétences techniques et non en fonction des softs-skills. Si l’on prend l’exemple d’une équipe commerciale, trop souvent, c’est la personne qui a les meilleurs chiffres de vente qui aura le poste alors que rien ne garantit que cette personne ait les compétences humaines requises pour transmettre son savoir faire aux autres…

Mais la chose formidable pour le bon manager, c’est que ce métier est incroyablement gratifiant. Pour l’avoir été pendant plus de 20 ans, je ne sais pas si j’ai toujours été un bon manager mais ce sur quoi je n’ai pas de doute, c’est que j’ai toujours essayé de l’être. Après tout… nul n’est parfait !

Gaël Chatelain

Conférencier – écrivain, auteur de “Mon Boss est nul, mais je le soigne”​ Hachette/Marabout -CONSULTANT

Source : Linkedin