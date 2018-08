L’indice général de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une progression de 28,29% durant le premier semestre 2018 contre une hausse limitée à 9,73% durant la même période de 2017.

De son coté, l’indice TUNINDEX20 a suivi la même tendance, affichant durant cette période une performance plus importante de 31,43% contre une évolution de 14,35% durant la même période de l’année 2017.

11 des 13 indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture du premier semestre 2018. Les meilleures performances ont concerné l’indice des Banques (+36,20%,), l’Agro-alimentaire et Boissons (+34,84%) et les Sociétés Financières (+34,52%).

En revanche, l’indice du Bâtiment et Matériaux de Construction a connu la plus forte baisse avec (-8,66%), suivi par l’indice des Produits Ménagers et de Soins Personnels (-2,94%).