Nidaa Tounes et les partis dissidents du mouvement (Beni Watani et Al-Mostakbal) discutent, actuellement, d’une éventuelle coalition politique, parlementaire et électorale. C’est ce qu’a déclaré, jeudi 9 août, Mongi Harbaoui, responsable de la Commission de l’information au sein du parti.

Cette coalition, a-t-il expliqué, œuvrera à préserver les entités des partis mais formera une direction unifiée dans l’objectif de rééquilibrer la scène politique.

A rappeler que le secrétaire général du mouvement Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, avait récemment confié à l’agence TAP, que son parti “est ouvert à tous les courants au sein de Nidaa Tounes pour une alliance et non pour une fusion”, précisant que le parti a entamé, depuis plus d’un an, des concertations “pour la formation d’une alliance rassemblant les forces démocrates”.

Cette question, avait-il assuré, ne date pas d’hier et n’a aucun rapport ni avec la crise actuelle au sein de Nidaa Tounes ni avec le conflit qui oppose le chef du gouvernement, Youssef Chahed, au directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi.