Les travaux de la première session de la commission militaire tuniso-koweïtienne, tenus les 8 et 9 août, ont été au centre de l’entretien entre le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, jeudi au siège de son département, avec le général Mohamed Abdallah Kendari, président de la haute commission de coopération militaire et adjoint au chef d’Etat major des opérations et planification au Koweït, accompagné d’une délégation militaire.

Dans un compte-rendu de l’entretien publié par le département de la défense, Abdelkarim Zbidi s’est félicité des travaux de la première session de la commission militaire mixte tuniso-koweïtienne, qualifiés de “fondement d’une coopération militaire continue entre les deux parties” portant sur la formation, la logistique, la sécurité des frontières et l’échange des expériences dans le domaine médical.

Le ministre de la Défense a souligné la “nécessité de profiter de l’expérience des deux pays dans le domaine de la santé militaire”, rendant hommage aux cadres médicaux militaires tunisiens pour leur “compétence et large expérience”.

Le chef de la délégation koweïtienne s’est félicité de son côté de “la réussite des travaux de la commission dans sa première session”, soulignant les “liens solides et fraternels entre les armées des deux pays” et exprimant la “disposition du Koweït à impulser la coopération bilatérale au service des intérêts communs”.